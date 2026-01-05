Κομισιόν: Οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργούν ευκαιρία για δημοκρατική μετάβαση
ΚΟΣΜΟΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΗΠΑ Βενεζουέλα Κομισιόν Νικολάς Μαδούρο

Κομισιόν: Οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργούν ευκαιρία για δημοκρατική μετάβαση

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, ως εισβολή, επέμβαση ή επιθετική ενέργεια

Κομισιόν: Οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργούν ευκαιρία για δημοκρατική μετάβαση
9 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε σήμερα ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση» στη χώρα.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάουλα Πίνιο, υπενθύμισε ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ηγέτη και πρόσθεσε, ότι τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση, την οποία θα πρέπει να οδηγήσει ο λαός της Βενεζουέλας.

Ταυτόχρονα, η Πάολα Πίνιο υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, όπως επισημαίνεται στη δήλωση που υιοθέτησαν χθες οι 26 χώρες της ΕΕ (πλην της Ουγγαρίας). Η ίδια, ωστόσο, αρνήθηκε να χαρακτηρίσει την αμερικανική δράση στη Βενεζουέλα, ως εισβολή, επέμβαση ή επιθετική ενέργεια.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ, τόνισε ότι «ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός» και υπογράμμισε ότι η χώρα θα πρέπει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία και να ανοίξει τον δρόμο για την έξοδο από τη σημερινή κρίση».

Όπως σημείωσε, η ΕΕ σέβεται τη νομιμότητα αυτών που εξελέγησαν δημοκρατικά στη Βενεζουέλα, ενώ τα επόμενα βήματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν διάλογο με στόχο μια δημοκρατική μετάβαση. Στο διάλογο αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ο Εντμούντο Γκονζάλες Ουρούτια, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
Thema Insights

