ΚΟΣΜΟΣ
Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα Μανουέλ Νοριέγκα

Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο

Όπως γράφει το BBC η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, γίνονται όμως συγκρίσεις με την υπόθεση ανατροπής του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά, το 1989

Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο
Χωρίς σύγχρονο ιστορικό προηγούμενο είναι η επιχείρηση των ΗΠΑ με επίλεκτα στελέχη της Delta Force να μεταβαίνουν στο Καράκας  και να απομακρύνουν από τη χώρα τον εν ενεργεία πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του. 

Όπως γράφει το BBC, η πλησιέστερη ιστορική αναλογία εντοπίζεται στη σύλληψη του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα,  επίσης από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, το 1989. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηγέτες είχαν πρόσφατα ανακηρύξει νίκη σε αμφισβητούμενες εκλογές, είχαν κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και είχαν προηγηθεί σημαντικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, η υπόθεση Νοριέγκα ακολούθησε έναν σύντομο αλλά καθοριστικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, κατά τον οποίο οι παναμέζικες δυνάμεις κατέρρευσαν γρήγορα. Ο ίδιος κατέφυγε στην πρεσβεία του Βατικανού, όπου παρέμεινε για έντεκα ημέρες.
Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο
Ο δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα μετά την σύλληψη του από τις Αμερικανικές δυνάμεις το 1990. Φωτογραφία: Gettty images / Ideal image


Τελικά, πείστηκε να παραδοθεί έπειτα από τη χρήση «ψυχολογικού πολέμου», με πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τη συνεχή αναπαραγωγή δυνατής ροκ μουσικής, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών των The Clash, Van Halen και U2. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο
Φεβρουάριος του 1988. Ο στρατηγός Νοριέγκα μιλάει σε οπαδούς του. Φωτογραφία: Getty images / Ideal image
Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο
Η ιστορική συνέντευξη του Μανουέλ Νοριέγκα στην δημοσιογράφο Ντάιαν Σόγιερ στην ειδησεογραφική εκπομπή Prime Time Live του ABC το 1990. Φωτογραφία: Getty images / Ideal image
Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο
Αμερικανός στρατιώτης στον Παναμά μετά την σύλλψη του Νοριέγκα από τους Αμερικανούς. Φωτογραφία: Getty images / Ideal image


Για την επιχείρηση που είχε στόχο τον Νικολάς Μαδούρο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια επιχείρηση ακόμη πιο φιλόδοξη σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης, καθώς φέρεται να πέτυχε την απομάκρυνση του προέδρου και της συζύγου του χωρίς την ανάπτυξη συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.

Η τύχη του παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμάται ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το τέλος της υπόθεσης θα μπορούσε να γραφτεί σε αμερικανικό σωφρονιστικό κατάστημα.
