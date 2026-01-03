Από τον Νοριέγκα στον Μαδούρο, πώς οι ΗΠΑ έβγαλαν από τη χώρα του εν ενεργεία πρόεδρο

Όπως γράφει το BBC η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, γίνονται όμως συγκρίσεις με την υπόθεση ανατροπής του Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά, το 1989