Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η πρώτη αντίδραση της Βενεζουέλας: «Βγείτε στους δρόμους, σε εφαρμογή όλα τα εθνικά αμυντικά σχέδια»
Η πρώτη αντίδραση της Βενεζουέλας: «Βγείτε στους δρόμους, σε εφαρμογή όλα τα εθνικά αμυντικά σχέδια»
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα
Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, στην πρώτη αντίδραση μετά την έναρξη των χτυπημάτων, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι «αποκηρύσσει και καταγγέλλει στη διεθνή κοινότητα την πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο υπέγραψε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί ενάντια στις προφανείς επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος.
«Ο κόσμος πρέπει να βγει στους δρόμους, ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε η δήλωση της κυβέρνησης, προσθέτοντας ένα αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη του Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αραγουά και Λα Γκουάιρα.
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο υπέγραψε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί ενάντια στις προφανείς επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος.
«Ο κόσμος πρέπει να βγει στους δρόμους, ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε η δήλωση της κυβέρνησης, προσθέτοντας ένα αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα