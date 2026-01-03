Η πρώτη αντίδραση της Βενεζουέλας: «Βγείτε στους δρόμους, σε εφαρμογή όλα τα εθνικά αμυντικά σχέδια»

Η κυβέρνηση της, στην πρώτη αντίδραση μετά την έναρξη των χτυπημάτων, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι «αποκηρύσσει και καταγγέλλει στη διεθνή κοινότητα την πολύ σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» της κυβέρνησης των ΗΠΑ.Η Βενεζουέλα ανέφερε ότι οι επιθέσεις στόχευσαν πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους στην πόλη τουκαι στις πολιτείεςκαιΟ πρόεδρος της Βενεζουέλας,υπέγραψε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα και διέταξε την εφαρμογή όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», σύμφωνα με δήλωση της κυβέρνησης.Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αμυνθεί ενάντια στις προφανείς επιθέσεις και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος.«Ο κόσμος πρέπει να βγει στους δρόμους, ολόκληρη η χώρα πρέπει να κινητοποιηθεί για να νικήσει αυτή την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», ανέφερε η δήλωση της κυβέρνησης, προσθέτοντας ένα αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.