Ειδική άδεια από τις ΗΠΑ στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τις 23 Ιανουαρίου
ΚΟΣΜΟΣ
Σερβία Ρωσία Κυρώσεις Gazprom

Ειδική άδεια από τις ΗΠΑ στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

Η εταιρεία ελέγχεται από ρωσικές πετρελαϊκές και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις

Ειδική άδεια από τις ΗΠΑ στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τις 23 Ιανουαρίου
Οι ΗΠΑ χορήγησαν προσωρινή άδεια στη σερβική πετρελαϊκή εταιρεία NIS, που ελέγχεται από ρωσικές εταιρείες και υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, ώστε να μπορέσει να ξαναρχίσει την παραγωγή μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε απόψε η υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

«Η εταιρεία NIS έλαβε άδεια από το OFAC (το Γραφείο ελέγχου ξένων περιουσιακών στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ) που της επιτρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της μέχρι τις 23 Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι το διυλιστήριο του Πάντσεβο θα μπορέσει, έπειτα από 36 ημέρες, να ξαναρχίσει τη λειτουργία του», έγραψε η υπουργός στο Instagram.


Έπειτα από εννέα μήνες συνεχών αναβολών, στις 9 Οκτωβρίου η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στη NIS, κατηγορώντας την ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία επειδή ελέγχεται σε ποσοστό 56% από ρωσικές εταιρίες, τις Gazprom Neft και Intelligence. Το διυλιστήριό της στο Πάντσεβο, κοντά στο Βελιγράδι, το οποίο καλύπτει σχεδόν το 80% της σερβικής αγοράς, αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του στις αρχές Δεκεμβρίου αφού η Ουάσινγκτον δεν έδωσε ειδική άδεια στη NIS για εισαγωγή πρώτων υλών.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης