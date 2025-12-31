Διαλύεται η εθνική υπηρεσία αναπηρίας στην Αργετινή εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά που αγγίζουν την αδελφή του Μιλέι

Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργηση της ANDIS και την υπαγωγή της στο υπουργείο Υγείας – Στο επίκεντρο η υπόθεση με ηχητικά που εμπλέκουν την Καρίνα Μιλέι