Δείτε βίντεο: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ
Βαριά τραυματισμένο άλλος ένας άνθρωπος - Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες
Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 11:25 (19:25 στην Ελλάδα).
❗️⚠️🇺🇸 - Helicopter spirals out of control after mid-air collision in Hammonton, New Jersey— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) December 28, 2025
One person was killed and another critically injured following a mid-air collision between two helicopters—an Enstrom F-28A and an Enstrom 280C—near Hammonton Municipal Airport on… pic.twitter.com/wVmHKrJHSa
BREAKING - Two helicopters collided in Hammonton, New Jersey: reports— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 28, 2025
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το δυστύχημα ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες.
Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.
Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.
