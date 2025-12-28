Δείτε βίντεο: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιου Τζέρσεϊ

Κλείσιμο

Δύο ελικόπτερα συνετρίβησαν την Κυριακή στο Νιου Τζέρσεϊ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας.Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 11:25 (19:25 στην Ελλάδα).Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας περιέγραψε το δυστύχημα ως σύγκρουση εν πτήσει μεταξύ ενός ελικοπτέρου Enstrom F-28A και ενός ελικοπτέρου Enstrom 280C πάνω από το Δημοτικό Αεροδρόμιο του Χάμοντον. Οι πιλότοι ήταν οι μοναδικοί επιβαίνοντες.Μετά τη συντριβή, ένα από τα δύο ελικόπτερα τυλίχθηκε στις φλόγες.Βίντεο από τον τόπο του ατυχήματος έδειξε μάλιστα ένα ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα ενώ έπεφτε προς το έδαφος.