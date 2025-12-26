Πέθανε σε ηλικία 65 ετών o κιθαρίστας των Cure, Πέρι Μπαμόντε

Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας των The Cure, όπως ανακοίνωσε το συγκρότημα.Σε δήλωσή τους, οι Cure ανέφεραν ότι ο Βρετανός μουσικός πέθανε «μετά από σύντομη ασθένεια, στο σπίτι του, την περίοδο των Χριστουγέννων», κάνοντας λόγο για «τεράστια θλίψη». «Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός και εξαιρετικά δημιουργικός, ο «Τέντι» ήταν ένα ζωτικό μέρος της ιστορίας των The Cure» τονίζουν.Ο Μπαμόντε είχε ενταχθεί αρχικά στο συγκρότημα ως μέλος του επιτελείου των περιοδειών το 1984 και το 1990 κλήθηκε να γίνει κανονικό μέλος, μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ. Στη συνέχεια έπαιξε κιθάρα, πλήκτρα και μπάσο σε πέντε στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος και συμμετείχε σε εμβληματικά τραγούδια όπως τα Friday I’m in Love, High και A Letter to Elise.Παράλληλα, εμφανίστηκε και στους live δίσκους Paris και Show, που κυκλοφόρησαν το 1993, ενώ στη διάρκειασυμμετείχε σε περισσότερες απόμε τους Cure. Αργότερα διετέλεσε μπασίστας του supergroup Love Amongst Ruin.Το 2022 επέστρεψε στους Cure, με τους οποίους έπαιξε έως το 2024. Ο πρώην ντράμερ του συγκροτήματος Λολ Τόλχερστ τον αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας: «Λυπηρό να μαθαίνεις για τον θάνατο του Πέρι Μπαμόντε… Αντίο, Τέντι».