Σε δημοψήφισμα θέλει να βάλει ο Ζελένσκι το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Καλεί τη Ρωσία να συμφωνήσει σε 60ήμερη εκεχειρία, για να στηθούν κάλπες

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά στην ιστοσελίδα Axios, δύο ημέρες πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ στη Φλόριντα - 15ετούς διάρκειας η συμφωνία που προτείνουν οι ΗΠΑ, «χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο» είπε - Υπό ποιες συνθήκες δήλωσε ότι θα στήσει κάλπες για την έγκριση του ειρηνευτικού «deal»