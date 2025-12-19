Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα πολέμου στη Βενεζουέλα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει την πιθανότητα πολέμου στη Βενεζουέλα
Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω, καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος του είναι η ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε την πιθανότητα ενός πολέμου κατά της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσινγκτον εντείνει τις πιέσεις στο Καράκας, επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό.
«Όχι, δεν το αποκλείω» είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σε τηλεφωνική συνέντευξη που ηχογραφήθηκε χθες Πέμπτη και μεταδόθηκε σήμερα.
Ο Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένα από τα «μαύρα πρόβατα» των ΗΠΑ, ότι είναι επικεφαλής ενός δικτύου διακινητών ναρκωτικών, κάτι που εκείνος διαψεύδει κατηγορηματικά.
Ο Νικολάς Μαδούρο «ξέρει ακριβώς τι θέλω, το ξέρει καλύτερα από τον καθένα» είπε ο Τραμπ, αρνούμενος ωστόσο να διευκρινίσει εάν ο στόχος του είναι η ανατροπή του Βενεζουελάνου προέδρου.
Στις αρχές της εβδομάδας ο Τραμπ ανακοίνωσε τον «πλήρη αποκλεισμό» των δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πλησιάζουν ή αποπλέουν από τη Βενεζουέλα. Στη συνέντευξη είπε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, έπειτα από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, ενός πλοίου που μετέφερε βαρέλια βενεζουελάνικου πετρελαίου.
