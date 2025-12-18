Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Επικοινωνία με την επικεφαλής της βρετανικής ΜΙ6 είχε ο αρχικατάσκοπος του Πούτιν
Αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάστηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας εργάστηκαν επίσημα στην Μόσχα, αποκάλυψε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Πούτιν
O διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν΄, Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε ότι είχε προσφάτως τηλεφωνική συνομιλία με την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας (SIS), μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.
«Πριν από μερικές ημέρες, είχα μια αρκετά μεγάλη τηλεφωνική συνομιλία με την νέα διορισθείσα επικεφαλής της MI6 (Μπλέιζ) Μετρεουέλι» δήλωσε ο Ναρίσκιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας.
Ο Ναρίσκιν είπε ότι Ρώσοι αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάστηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της SIS εργάσθηκαν επίσημα στην Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
