Επικοινωνία με την επικεφαλής της βρετανικής ΜΙ6 είχε ο αρχικατάσκοπος του Πούτιν
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Ρωσία Μυστικές υπηρεσίες Βλαντίμιρ Πούτιν

Επικοινωνία με την επικεφαλής της βρετανικής ΜΙ6 είχε ο αρχικατάσκοπος του Πούτιν

Αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάστηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της  Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας εργάστηκαν επίσημα στην Μόσχα, αποκάλυψε ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Πούτιν

Επικοινωνία με την επικεφαλής της βρετανικής ΜΙ6 είχε ο αρχικατάσκοπος του Πούτιν
O διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν΄, Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε ότι είχε προσφάτως τηλεφωνική συνομιλία με την επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Βρετανίας (SIS), μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.

«Πριν από μερικές ημέρες, είχα μια αρκετά μεγάλη τηλεφωνική συνομιλία με την νέα διορισθείσα επικεφαλής της MI6 (Μπλέιζ) Μετρεουέλι» δήλωσε ο Ναρίσκιν, διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας.

Ο Ναρίσκιν είπε ότι Ρώσοι αξιωματικοί των ρωσικών υπηρεσιών εργάστηκαν επίσημα στο Λονδίνο και ότι αξιωματικοί της SIS εργάσθηκαν επίσημα στην Μόσχα, μετέδωσε το πρακτορείο TASS, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης