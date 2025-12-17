Δικηγόρος καταγράφει καρέ-καρέ όλες τις παρανομίες στο «Μόνος στο σπίτι»

Ένας YouTuber-νομικός έβγαλε χαρτί και μολύβι, για να υπολογίσει τις ποινές





Ο 8χρονος Κέβιν του «Μόνος στο Σπίτι», ο ζωηρός πιτσιρικάς που υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, έχει διαπράξει σωρεία αδικημάτων στην προσπάθειά του να σώσει το σπίτι του από το δίδυμο των γκαφατζήδων ληστών.



ένα βίντεο με όλες τις παραβιάσεις του νόμου στην ταινία και φροντίζει να μοιράσει ποινές.





οι γονείς του Κέβιν, οι οποίοι είναι υπόλογοι για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο. Δυνητικά πρόκειται ακόμη και για κακούργημα.



Οι δύο διαρρήκτες που επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι τον ΜακΆλιστερ διέπραξαν σωρεία αδικημάτων με πιο σοβαρό είναι η απόπειρα φόνου εξ αμελείας του μικρού.



Ωστόσο, «πρωταθλητής» στα εγκλήματα είναι ο μικρός Κέβιν.



Κλείσιμο



Το πιο βαρύ αδίκημά του είναι βιαιοπραγία (battery) κατά των δύο διαρρηκτών.



Σύμφωνα με τον Legal Eagle, ο νόμος του Ιλινόι, όπου ζει ο Κέβιν, προβλέπει ότι οι πολίτες μπορούν να υπερασπιστούν την κατοικία τους αν έχουν την «εύλογη πεποίθηση» ότι απαιτείται χρήση βίας.





Εκεί που άλλοι βλέπουν μια από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες κωμωδίες, ένας δικηγόρος βλέπει τα εγκλήματα που διαπράττονται και βγάζει χαρτί και μολύβι για να υπολογίσει τις ποινές.Ο 8χρονος Κέβιν του «Μόνος στο Σπίτι», ο ζωηρός πιτσιρικάς που υποδύθηκε ο, έχει διαπράξει σωρεία αδικημάτων στην προσπάθειά του να σώσει το σπίτι του από το δίδυμο των γκαφατζήδων ληστών.Ο Youtuber με το όνομα Legal Eagle, που είναι νομικός, έφτιαξεκαι φροντίζει να μοιράσει ποινές.Πρώτοι στη λίστα είναι, οι οποίοι είναι υπόλογοι για εγκατάλειψη ανηλίκου και έκθεσή του σε κίνδυνο. Δυνητικά πρόκειται ακόμη και για κακούργημα.Οιπου επιχείρησαν να μπουν στο σπίτι τον ΜακΆλιστερ διέπραξαν σωρεία αδικημάτων με πιο σοβαρό είναι η απόπειρα φόνου εξ αμελείας του μικρού.Ωστόσο,είναι ο μικρός Κέβιν.Καταρχάς, επιτέθηκε στον αδελφό του, προκάλεσε φθορές στην περιουσία του και έκλεψε τα χρήματά του. Ένα άλλο πλημελληματάκι που διέπραξε είναι η κλοπή μιας οδοντόβουρτσας.Το πιο βαρύ αδίκημά του είναι βιαιοπραγία (battery) κατά των δύο διαρρηκτών.Σύμφωνα με τον Legal Eagle, ο νόμος του Ιλινόι, όπου ζει ο Κέβιν, προβλέπει ότι οι πολίτες μπορούν να υπερασπιστούν την κατοικία τους αν έχουν την





Το θέμα γίνεται λίγο πιο περίπλοκο όταν πρόκειται για «θανατηφόρα βία». Επισημαίνει ο YouTuber ότι, όταν οι διαρρήκτες προσπαθούν με το σκοινί να μπουν στο σπίτι και ο Κέβιν το κόβει τίθεται το πραγματικό ερώτημα αν αυτό μπορεί να αποτελεί βιαιοπραγία ή ακόμη και απόπειρα δολοφονίας.



Τελικά, η ετυμηγορία είναι καταδικαστική για όλους εκτός από τον Κέβιν.



Οι γονείς ΜακΆλιστερ θα τιμωρηθούν με ένα έτος με αναστολή για εγκατάλειψη και έκθεση του παιδιού τους σε κίνδυνο.



Οι διαρρήκτες 21 με 26 χρόνια για τις «δεκάδες διαρρήξεις» και την απόπειρα ανθρωποκτονίας.



Μόνο ο Κέβιν θα γλιτώσει ατιμώρητος επειδή «κανένα δικαστήριο δεν θα καταδίκαζε ποτέ ένα οκτάχρονο παιδί για έζησε μια φαντασίωση εκδίκησης».