Οι ΗΠΑ έπληξαν τρία πλοία σε διεθνή ύδατα: Οκτώ νεκροί σε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ναρκωτικά Πιτ Χέγκσεθ Ειρηνικός Ωκεανός

Οι ΗΠΑ έπληξαν τρία πλοία σε διεθνή ύδατα: Οκτώ νεκροί σε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Με εντολή του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ οι επιθέσεις στον Ανατολικό Ειρηνικό – Ο αμερικανικός στρατός κάνει λόγο για «ναρκοτρομοκράτες»

Οι ΗΠΑ έπληξαν τρία πλοία σε διεθνή ύδατα: Οκτώ νεκροί σε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών
Επιθέσεις κατά τριών πλοίων σε διεθνή ύδατα πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, έπειτα από εντολή του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όπως ανακοίνωσαν επισήμως οι ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ανατολικό Ειρηνικό, σε διεθνή ύδατα, στο πλαίσιο επιχείρησης κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Όπως αναφέρεται, οι διαθέσιμες πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα τρία πλοία κινούνταν σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών.



Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία ο αμερικανικός στρατός χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκράτες». Ειδικότερα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο των πλοίων, την εθνικότητα των θυμάτων ή το είδος των ναρκωτικών που φέρεται να μεταφέρονταν, ενώ δεν διευκρινίστηκε εάν υπήρξαν συλλήψεις ή κατασχέσεις μετά την επιχείρηση.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά των διεθνών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

