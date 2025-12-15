Ο Λουκασένκο λέει πως ο Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία
Ο Λουκασένκο λέει πως ο Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία

Ο Λευκορώσος πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι δεν έχουν γίνει συζήτησεις με τον πρόεδρος της Βενεζουέλας για το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εξουσία στην πατρίδα του

Ο Λουκασένκο λέει πως ο Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία
Ο λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο είναι ευπρόσδεκτος να εγκατασταθεί στη Λευκορωσία σε περίπτωση που εγκαταλείψει την εξουσία στην πατρίδα του, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν προηγηθεί συζητήσεις επ’ αυτού του θέματος μεταξύ των δύο ηγετών, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram από λογαριασμό που συνδέεται με την κυβέρνηση του Μινσκ.

Εδώ και μήνες κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική - με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών - και τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.
