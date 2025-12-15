Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
16χρονος Παλαιστίνιος νεκρός από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη
Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε ότι ισραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της πόλης και άρχισαν να πυροβολούν «αδιακρίτως»
Ένας 16χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε σήμερα από πυρά ισραηλινών στρατιωτών κατά τη διάρκεια εφόδου τους στην πόλη Τουκούα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA) που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ισραηλινοί στρατιώτες συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο κέντρο της πόλης και άρχισαν να πυροβολούν «αδιακρίτως». Μια από τις σφαίρες τραυμάτισε θανάσιμα τον Αμάρ Γιάσερ Σαμπάχ στο στήθος, αναφέρει το ρεπορτάζ του WAFA.
Ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, αλλά έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
Η βία κλιμακώθηκε στη Δυτική Όχθη αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.
Δεν έχει κοπάσει, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει εδώ και δυο μήνες στη Λωρίδα της Γάζας.
