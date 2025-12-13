Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν στην επίθεση σε στρατιωτικό κομβόι στη Συρία
Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν στην επίθεση σε στρατιωτικό κομβόι στη Συρία

Δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σήμερα στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς υποστήριζαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Τρεις άλλοι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.


Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο δράστης σκοτώθηκε από συμμαχικές δυνάμεις.

Νωρίτερα, το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και Αμερικανός αξιωματούχος είχαν τονίσει πως Αμερικανοί και Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σήμερα όταν άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κοινού περιπόλου που πραγματοποιούσαν αμερικανικές και συριακές δυνάμεις στην Παλμύρα.

Το SANA, επικαλούμενο πηγή ασφαλείας, τόνισε ότι δύο Σύροι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν και ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σκοτώθηκε.



Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Παλμύρα «είναι μέρος μιας στρατηγικής των ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας της στη Συρία», ιδιαίτερα σε ερημικές περιοχές.

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε θέσει υπό τον έλεγχό του την ερημική επαρχία της Παλμύρας πριν ηττηθεί το 2019 από τον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Παρά την ήττα της τζιχαντιτικής οργάνωσης, μαχητές της, που έχουν υποχωρήσει στην απέραντη συριακή έρημο, συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σύρου προσωρινού προέδρου Αχμαντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε σε αυτόν τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι αναπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, καθώς και στη βάση αλ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.
