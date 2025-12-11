Πόλεμος στην Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Παιδιά

Πόλεμος στην Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου

Περίπου 2.300 παιδιά έχουν τραυματιστεί από το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή

Πόλεμος στην Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
Στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου το 2022, ενώ περισσότερα από 2.000 έχουν τραυματιστεί.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ουκρανικής Επιτροπής Προστασίας (UCP), κατά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 2.293 τραυματίστηκαν.

Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 19.546 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια προς τη Ρωσία.

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης