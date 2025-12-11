Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Πόλεμος στην Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
Πόλεμος στην Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
Περίπου 2.300 παιδιά έχουν τραυματιστεί από το 2022, όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή
Στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου το 2022, ενώ περισσότερα από 2.000 έχουν τραυματιστεί.
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ουκρανικής Επιτροπής Προστασίας (UCP), κατά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 2.293 τραυματίστηκαν.
Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 19.546 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια προς τη Ρωσία.
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform, επικαλούμενο δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Γενικού Εισαγγελέα της χώρας.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Ουκρανικής Επιτροπής Προστασίας (UCP), κατά την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 676 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και 2.293 τραυματίστηκαν.
Επιπλέον, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 19.546 παιδιά απομακρύνθηκαν βίαια προς τη Ρωσία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα