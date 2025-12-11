Ζαχάροβα: Να μας πει το Λονδίνο τι πραγματικά έκανε ο Βρετανός στρατιώτης που σκοτώθηκε στην Ουκρανία
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο στρατιώτης, δεκανέας Τζορτζ Χούλεϊ, πέθανε στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε οπλικές δοκιμές

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία πρέπει να αποκαλύψει τι έκανε πραγματικά ο Βρετανός στρατιώτης που σκοτώθηκε την Τρίτη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Λονδίνο ότι βοηθάει το Κίεβο να πραγματοποιεί «τρομοκρατικές ενέργειες».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι ο στρατιώτης, δεκανέας Τζορτζ Χούλεϊ, πέθανε στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε τις ουκρανικές δυνάμεις να δοκιμάζουν ένα νέο αμυντικό όπλο μακριά από την πρώτη γραμμή.

«Το Λονδίνο πρέπει ειλικρινά να παραδεχτεί τι έκανε εκεί ο δικός τους Χούλεϊ. Φαίνεται ότι ίσως κάποιος εκεί στη Βρετανία άρχισε να προετοιμάζει προσεκτικά την κοινή γνώμη στη χώρα του για στρατιωτικές απώλειες στην Ουκρανία που θα ήταν αδύνατο απλώς να κρυφτούν και να συνεχίσουν να αποκρύπτονται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Η Ζαχάροβα είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν πρέπει να εξαπατά τους πολίτες της ισχυριζόμενη ότι Βρετανοί στρατιώτες που έστειλε στην Ουκρανία ήταν απλοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτές, κατηγορώντας τον βρετανικό στρατό ότι βοηθάει το Κίεβο «να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις και εξτρεμιστικές ενέργειες» με εντολές απευθείας από το Λονδίνο.

Η Ζαχάροβα, η οποία είπε ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίζει οποιαδήποτε ξένα στρατιωτικά αποσπάσματα στην Ουκρανία ως νόμιμους στόχους, δεν παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της περί δήθεν ευρύτερης εμπλοκής της Βρετανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας, δεν έχει ποτέ επιβεβαιώσει πόσο στρατιωτικό προσωπικό βρίσκεται στην Ουκρανία, αλλά το BBC έχει αναφέρει ότι ένα μικρό απόσπασμα υποστηρίζει τις ουκρανικές δυνάμεις και παρέχει ασφάλεια στο διπλωματικό προσωπικό.
