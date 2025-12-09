Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Στρατιωτικός

Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία

Παροκολουθούσε δοκιμή συστήματος μακριά από τις πρώτες γραμμές

Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στρατιωτικός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σήμερα Τρίτη στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε μια δοκιμή ενός νέου αμυντικού όπλου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Η οικογένειά του έχει ειδοποιηθεί, αναφέρουν οι βρετανικές Αρχές.

«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο του Βρετανού στρατιωτικού στην Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του καθώς θρηνούν για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους».
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης