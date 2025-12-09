Βρετανός στρατιωτικός σκοτώθηκε σε δυστύχημα στην Ουκρανία

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Παροκολουθούσε δοκιμή συστήματος μακριά από τις πρώτες γραμμές
Στρατιωτικός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκε σήμερα Τρίτη στην Ουκρανία ενώ παρακολουθούσε μια δοκιμή ενός νέου αμυντικού όπλου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Το δυστύχημα σημειώθηκε μακριά από τις πρώτες γραμμές του μετώπου αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.
Η οικογένειά του έχει ειδοποιηθεί, αναφέρουν οι βρετανικές Αρχές.
«Είμαι συντετριμμένος από τον θάνατο του Βρετανού στρατιωτικού στην Ουκρανία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι. «Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του καθώς θρηνούν για ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους».
A statement from the Ministry of Defence. pic.twitter.com/ChouhKNZSl— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 9, 2025
