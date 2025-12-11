Μερτς: Στείλαμε χθες στον Τραμπ την πρότασή μας για την Ουκρανία και τις εδαφικές παραχωρήσεις που συζητά
Μερτς: Στείλαμε χθες στον Τραμπ την πρότασή μας για την Ουκρανία και τις εδαφικές παραχωρήσεις που συζητά
Ο Γερμανός καγκελάριος προανήγγειλε νέες συζητήσεις με τους Αμερικανούς μέσα στο σαββατοκύριακο για το ουκρανικό ζήτημα
Για τη χθεσινή συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε σήμερα ο Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας πως είχε τη δυνατότητα - μαζί με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κιρ Στάρμερ - να ενημερώσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για την ευρωπαϊκή πρόταση και τις εδαφικές παραχωρήσεις που είναι έτοιμη να κάνει η Ουκρανία για να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.
«Η πρόταση αφορά κυρίως το ερώτημα ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τελικά «ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός είναι αυτοί που πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα».
Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Μερτς υπογράμμισε ότι «θα ήταν λάθος να πιεστεί ο Ουκρανός πρόεδρος να δεχτεί μια ειρήνη που ο λαός του δεν θα αποδεχθεί, μετά από τέσσερα χρόνια ταλαιπωρίας και θανάτου».
Την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «ανταλλάχθηκαν σφοδρά λόγια» κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Μερτς ανέφερε ότι προγραμματίζονται περαιτέρω συνομιλίες με τους Αμερικανούς αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι μια διεθνής συνάντηση για την Ουκρανία «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». «Το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα συμμετάσχει εξαρτάται πολύ από τα κοινά προσχέδια εγγράφων που αυτή τη στιγμή εργάζονται», πρόσθεσε.
Ο Γερμανός Καγκελάριος επεσήμανε ότι η συνομιλία του με τον Τραμπ την Τετάρτη «άφησε την ισχυρή εντύπωση ότι είναι έτοιμος να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο μαζί μας, γιατί γνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι και τα συμφέροντά τους πρέπει να ακουστούν».
Τι είπε για το «δόγμα Τραμπ»
«Ο κόσμος δεν είναι πλέον όπως πριν. Ζούμε σε άλλη εποχή, σε άλλο κόσμο και απαιτούνται διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που δίναμε κατά το παρελθόν (…) Έχουμε δύσκολα χρόνια μπροστά μας», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, αναφερόμενος στη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και πιο συστηματικά στις δικές της δυνάμεις.
«H νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι είμαστε εδώ στον σωστό δρόμο» σχετικά με την ανάγκη να επενδύσουμε συστηματικά στις δυνάμεις μας, δήλωσε ο κ. Μερτς και συνέχισε: «Είναι πεποίθησή μας ότι η Ευρώπη πρέπει να στέκεται στα δικά της πόδια», για τη μελλοντική ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία μας, πρόσθεσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για «εντατική δουλειά, αλλά με ψυχραιμία», ενώ διαβεβαίωσε ότι «όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα», είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Αναφερόμενος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι καθίσταται δυσκολότερη επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεχίζει αμείλικτα τον βάρβαρο πόλεμό του εναντίον των άμαχων Ουκρανών», ενώ ταυτόχρονα, «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο» στις διαπραγματεύσεις. Με το βλέμμα στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ο καγκελάριος τόνισε ότι η Ευρώπη θέλει κατάπαυση του πυρός, κατοχύρωσή της με ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις -«όχι όπως συνέβη με τις Συμφωνίες του Μινσκ»- και ζητά να ληφθούν υπ' όψιν τα συμφέροντα ασφάλειάς της. «Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ερήμην μας», τόνισε, αλλά υπογράμμισε ταυτόχρονα και ότι «θα ήταν λάθος να ωθήσουμε τον ουκρανό πρόεδρο σε μια ειρήνη που δεν μπορεί να δικαιολογήσει στον ουκρανικό λαό τα τέσσερα χρόνια οδυνών και θανάτων».
Κληθείς επίσης να εξηγήσει τη δήλωσή του προς την Ουάσιγκτον, «αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε συνεργάτη σας τη Γερμανία», ο κ. Μερτς σημείωσε ότι για τις ΗΠΑ είναι συχνά δύσκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει ως θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Όταν δεν μπορούν να μιλήσουν με την ΕΕ, μπορούν να συνομιλούν διμερώς», πρόσθεσε ο καγκελάριος.
Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του εξήρε τον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας στη Συμμαχία και την απόφαση του Βερολίνου να επιτύχει τον νέο ΝΑΤΟϊκό στόχο για δαπάνες 3,5% στην άμυνα και επιπλέον 1,5% σε πολιτικές για την ασφάλεια έως το 2029, έξι χρόνια πριν από την ημερομηνία - ορόσημο. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ενωμένο.
«Η πρόταση αφορά κυρίως το ερώτημα ποιες εδαφικές παραχωρήσεις είναι διατεθειμένη να κάνει η Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι τελικά «ο Ουκρανός πρόεδρος και ο ουκρανικός λαός είναι αυτοί που πρέπει να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα».
Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο Μερτς υπογράμμισε ότι «θα ήταν λάθος να πιεστεί ο Ουκρανός πρόεδρος να δεχτεί μια ειρήνη που ο λαός του δεν θα αποδεχθεί, μετά από τέσσερα χρόνια ταλαιπωρίας και θανάτου».
Την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους της, Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «ανταλλάχθηκαν σφοδρά λόγια» κατά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Μερτς ανέφερε ότι προγραμματίζονται περαιτέρω συνομιλίες με τους Αμερικανούς αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι μια διεθνής συνάντηση για την Ουκρανία «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». «Το αν η αμερικανική κυβέρνηση θα συμμετάσχει εξαρτάται πολύ από τα κοινά προσχέδια εγγράφων που αυτή τη στιγμή εργάζονται», πρόσθεσε.
Ο Γερμανός Καγκελάριος επεσήμανε ότι η συνομιλία του με τον Τραμπ την Τετάρτη «άφησε την ισχυρή εντύπωση ότι είναι έτοιμος να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο μαζί μας, γιατί γνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι και τα συμφέροντά τους πρέπει να ακουστούν».
Τι είπε για το «δόγμα Τραμπ»
«Ο κόσμος δεν είναι πλέον όπως πριν. Ζούμε σε άλλη εποχή, σε άλλο κόσμο και απαιτούνται διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που δίναμε κατά το παρελθόν (…) Έχουμε δύσκολα χρόνια μπροστά μας», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, αναφερόμενος στη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και ανέδειξε την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερο και πιο συστηματικά στις δικές της δυνάμεις.
«H νέα στρατηγική ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαιώνει ότι είμαστε εδώ στον σωστό δρόμο» σχετικά με την ανάγκη να επενδύσουμε συστηματικά στις δυνάμεις μας, δήλωσε ο κ. Μερτς και συνέχισε: «Είναι πεποίθησή μας ότι η Ευρώπη πρέπει να στέκεται στα δικά της πόδια», για τη μελλοντική ελευθερία, ασφάλεια και ευημερία μας, πρόσθεσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για «εντατική δουλειά, αλλά με ψυχραιμία», ενώ διαβεβαίωσε ότι «όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα», είναι προφανές ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Αναφερόμενος στην προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι καθίσταται δυσκολότερη επειδή ο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεχίζει αμείλικτα τον βάρβαρο πόλεμό του εναντίον των άμαχων Ουκρανών», ενώ ταυτόχρονα, «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο» στις διαπραγματεύσεις. Με το βλέμμα στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, ο καγκελάριος τόνισε ότι η Ευρώπη θέλει κατάπαυση του πυρός, κατοχύρωσή της με ισχυρές νομικές και υλικές εγγυήσεις -«όχι όπως συνέβη με τις Συμφωνίες του Μινσκ»- και ζητά να ληφθούν υπ' όψιν τα συμφέροντα ασφάλειάς της. «Για αυτό και είναι τόσο σημαντικό να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη ερήμην μας», τόνισε, αλλά υπογράμμισε ταυτόχρονα και ότι «θα ήταν λάθος να ωθήσουμε τον ουκρανό πρόεδρο σε μια ειρήνη που δεν μπορεί να δικαιολογήσει στον ουκρανικό λαό τα τέσσερα χρόνια οδυνών και θανάτων».
Κληθείς επίσης να εξηγήσει τη δήλωσή του προς την Ουάσιγκτον, «αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε συνεργάτη σας τη Γερμανία», ο κ. Μερτς σημείωσε ότι για τις ΗΠΑ είναι συχνά δύσκολο να αντιληφθούν τι σημαίνει ως θεσμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Όταν δεν μπορούν να μιλήσουν με την ΕΕ, μπορούν να συνομιλούν διμερώς», πρόσθεσε ο καγκελάριος.
Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του εξήρε τον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας στη Συμμαχία και την απόφαση του Βερολίνου να επιτύχει τον νέο ΝΑΤΟϊκό στόχο για δαπάνες 3,5% στην άμυνα και επιπλέον 1,5% σε πολιτικές για την ασφάλεια έως το 2029, έξι χρόνια πριν από την ημερομηνία - ορόσημο. Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι το ΝΑΤΟ θα παραμείνει ενωμένο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα