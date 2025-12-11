Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
«Είναι ό,τι πιο φρικτό έχω δει»: Σάλος για τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση με ΑΙ της McDonald's Ολλανδίας που τελικά αποσύρθηκε
Στη διαφήμιση παρουσιάζονταν όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων με σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και την πρόταση ότι θα ήταν καλύτερα να περάσει κανείς τον χρόνο του στα McDonald's
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολλανδία η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald's που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Nοημοσύνη (AI).
Οι αντιδράσεις ήταν, δε, τόσο σφοδρές ώστε η διάρκειας 45 δευτερολέπτων διαφήμιση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι YouTube της McDonald's Ολλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, έχει «κατέβει».
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής στο Twitter, «αυτή είναι η πιο φρικτή διαφήμιση που έχω δει φέτος». Η εταιρεία από την πλευρά της σε δήλωση προς το BBC έκανε λόγο για «ένα σημαντικό μάθημα» στο πλαίσιο της προσπάθειας να προχωρήσει σε πιο «αποτελεσματική χρήση της AI».
Η διαφήμιση δημιουργήθηκε από την ολλανδική εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop. Το πνεύμα ήταν να παρουσιάσει όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και προτείνοντας ότι θα ήταν καλύτερα να περάσει κανείς τον χρόνο του στα McDonald's.
Μετά την κυκλοφορία της, η κριτική επικεντρώθηκε στους παράξενους χαρακτήρες της ταινίας και τον μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων κλιπ, με χαρακτηρισμούς όπως «ανατριχιαστική» και «κακώς μονταρισμένη». Άλλοι πάλι εστίασαν στην ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της διαφήμισης γράφοντας «χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας... καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής. Και είναι χάλια».
Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγή διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις - και στη συνέχεια τις επεξεργάστηκε όπως θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας». «Δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Ήταν μια ταινία».
McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.— Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025
Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.
I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ
