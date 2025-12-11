Ο διακεκριμένος επιστήμονας φωτίζει τα κρυμμένα μυστικά του διαστήματος, εξηγεί γιατί είναι απίθανο να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, θεωρεί ότι η εποίκηση του Αρη δεν είναι ένα βιώσιμο πρότζεκτ και επισημαίνει την αποστολή που έχουμε ως ανθρωπότητα στον πλανήτη Γη.
Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψή drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές
Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.
Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα και άλλο ένα αργότερα απόψε.
Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.
