Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψή drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
Ρωσία Ουκρανία Drones

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψή drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας - Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές

Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάρριψή drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα
Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν σήμερα από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει ο Σεργκέι Σομπιάνιν σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ένα drone καταρρίφθηκε το απόγευμα και άλλο ένα αργότερα απόψε.

Ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν, συμπλήρωσε ο δήμαρχος της Μόσχας, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές που έχουν προκληθεί.

