Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Στο Μαϊάμι στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, στο τραπέζι η β' φάση του σχεδίου για τη Γάζα
Στο Μαϊάμι στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, στο τραπέζι η β' φάση του σχεδίου για τη Γάζα
Ο Ισραηλινός πρόεδρος θα μεταβεί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο
Στις 28 Δεκεμβρίου θα αναχωρήσει από το Ισραήλ για το Μαϊάμι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συναντηθεί την επόμενη μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με τους κορυφαίους συμβούλους του στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ο Νετανιάχου αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισραήλ την 1η Ιανουαρίου και θα φτάσει στη χώρα του την επόμενη μέρα.
Για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δεν θα επιτρέψει την παρουσία δημοσιογράφων στο αεροπλάνο του, Wing of Zion, παρόλο που διαθέτει ειδικό τμήμα για τους εκπροσώπους του Τύπου.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.
Ο Νετανιάχου αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισραήλ την 1η Ιανουαρίου και θα φτάσει στη χώρα του την επόμενη μέρα.
Για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δεν θα επιτρέψει την παρουσία δημοσιογράφων στο αεροπλάνο του, Wing of Zion, παρόλο που διαθέτει ειδικό τμήμα για τους εκπροσώπους του Τύπου.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα