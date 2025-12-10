Στο Μαϊάμι στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, στο τραπέζι η β' φάση του σχεδίου για τη Γάζα
Στο Μαϊάμι στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, στο τραπέζι η β' φάση του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρόεδρος θα μεταβεί στο θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

Στο Μαϊάμι στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου, στο τραπέζι η β' φάση του σχεδίου για τη Γάζα
Στις 28 Δεκεμβρίου θα αναχωρήσει από το Ισραήλ για το Μαϊάμι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να συναντηθεί την επόμενη μέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και με τους κορυφαίους συμβούλους του στο θέρετρο του Αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να αναχωρήσει για το Ισραήλ την 1η Ιανουαρίου και θα φτάσει στη χώρα του την επόμενη μέρα.

Για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου δεν θα επιτρέψει την παρουσία δημοσιογράφων στο αεροπλάνο του, Wing of Zion, παρόλο που διαθέτει ειδικό τμήμα για τους εκπροσώπους του Τύπου.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη Γάζα.
