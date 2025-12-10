Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώην Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Ροντ Πέιτζ
Πέθανε σε ηλικία 92 ετών ο πρώην Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ Ροντ Πέιτζ
Ο πρώτος Αφροαμερικανός Υπουργός Παιδείας, άφησε κληρονομιά με την αμφιλεγόμενη πολιτική «No Child Left Behind» και τις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις του στην εκπαίδευση.
Ο Ροντ Πέιτζ, πρώην Υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ και υπεύθυνος για την εφαρμογή του «No Child Left Behind», πέθανε την Τρίτη το πρωί σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο θάνατός του επήλθε μετά από μια ζωή γεμάτη προσφορά στην εκπαίδευση και την πολιτική, με τον πρώην Πρόεδρο Τζορτζ Γ. Μπους να εκφράζει τα συλλυπητήριά του, αποκαλώντας τον «ηγέτη και φίλο».
Ο Ροντ Πέιτζ έγινε γνωστός για την εφαρμογή του νόμου «No Child Left Behind» το 2002, μια από τις πιο χαρακτηριστικές νομοθεσίες της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους. Ο νόμος εισήγαγε καθολικά πρότυπα αξιολόγησης για τα σχολεία και ποινές για εκείνα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια απόδοσης. Η πολιτική αυτή βασίστηκε στην εμπειρία του Πέιτζ από τη θητεία του ως υπεύθυνου σχολείων στο Χιούστον, όπου εισήγαγε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Ενίσχυσε τον ρόλο του ομοσπονδιακού κράτους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις, ωστόσο, ο νόμος «No Child Left Behind» υπήρξε αμφιλεγόμενος λόγω των πιέσεων που άσκησε στα σχολεία και των επικρίσεων που δέχθηκε για τις μεθόδους αξιολόγησης.
Ο Ροντ Πέιτζ υπηρέτησε επίσης ως Διευθυντής της Σχολικής Περιφέρειας Χιούστον από το 1994 έως το 2001, όπου καθιέρωσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η επέκταση των σχολείων charter και η εισαγωγή κινήτρων για τους δασκάλους, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των επιδόσεων των μαθητών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έγιναν γνωστές ως το «θαύμα του Χιούστον». Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίστηκε από τη δέσμευσή του για την εκπαίδευση και την ισότητα, ενώ υπήρξε έντονος υποστηρικτής της πεποίθησης ότι κάθε παιδί μπορεί να πετύχει, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησης.
Ο πρώην Πρόεδρος Τζορτζ Γ. Μπους, ο οποίος διόρισε τον Πέιτζ στην κορυφαία θέση του Υπουργού Παιδείας, δήλωσε ότι «ο Ροντ ήταν ηγέτης και φίλος. Δεν αρκούνταν στην τρέχουσα κατάσταση. Προσπάθησε να καταπολεμήσει αυτό που αποκαλούσαμε ‘τη μαλακή μεροληψία χαμηλών προσδοκιών’. Δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού δεν καθορίζει την επιτυχία του στο σχολείο και στη μετέπειτα ζωή του».
Η κληρονομιά του Πέιτζ επεκτείνεται και πέρα από τη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, με τη μακρόχρονη παρουσία του στην εκπαίδευση του Τέξας και την ηγετική του θέση ως Διευθυντής του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Texas Southern. Επιπλέον, ο Πέιτζ υπηρέτησε ως προπονητής ποδοσφαίρου και αθλητικός διευθυντής για τέσσερα χρόνια, από το 1971.
Η απώλεια του Ροντ Πέιτζ αφήνει κενό στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η κληρονομιά του ως υπέρμαχος της εκπαίδευσης και της κοινωνικής κινητικότητας θα συνεχίσει να εμπνέει εκπαιδευτικούς και πολιτικούς σε πολλές γενιές που ακολουθούν.
Ο Ροντ Πέιτζ έγινε γνωστός για την εφαρμογή του νόμου «No Child Left Behind» το 2002, μια από τις πιο χαρακτηριστικές νομοθεσίες της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους. Ο νόμος εισήγαγε καθολικά πρότυπα αξιολόγησης για τα σχολεία και ποινές για εκείνα που δεν πληρούσαν τα κριτήρια απόδοσης. Η πολιτική αυτή βασίστηκε στην εμπειρία του Πέιτζ από τη θητεία του ως υπεύθυνου σχολείων στο Χιούστον, όπου εισήγαγε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών. Ενίσχυσε τον ρόλο του ομοσπονδιακού κράτους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις εξετάσεις, ωστόσο, ο νόμος «No Child Left Behind» υπήρξε αμφιλεγόμενος λόγω των πιέσεων που άσκησε στα σχολεία και των επικρίσεων που δέχθηκε για τις μεθόδους αξιολόγησης.
Ο Ροντ Πέιτζ υπηρέτησε επίσης ως Διευθυντής της Σχολικής Περιφέρειας Χιούστον από το 1994 έως το 2001, όπου καθιέρωσε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η επέκταση των σχολείων charter και η εισαγωγή κινήτρων για τους δασκάλους, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των επιδόσεων των μαθητών. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές έγιναν γνωστές ως το «θαύμα του Χιούστον». Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίστηκε από τη δέσμευσή του για την εκπαίδευση και την ισότητα, ενώ υπήρξε έντονος υποστηρικτής της πεποίθησης ότι κάθε παιδί μπορεί να πετύχει, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησης.
Ο πρώην Πρόεδρος Τζορτζ Γ. Μπους, ο οποίος διόρισε τον Πέιτζ στην κορυφαία θέση του Υπουργού Παιδείας, δήλωσε ότι «ο Ροντ ήταν ηγέτης και φίλος. Δεν αρκούνταν στην τρέχουσα κατάσταση. Προσπάθησε να καταπολεμήσει αυτό που αποκαλούσαμε ‘τη μαλακή μεροληψία χαμηλών προσδοκιών’. Δούλεψε σκληρά για να εξασφαλίσει ότι ο τόπος γέννησης ενός παιδιού δεν καθορίζει την επιτυχία του στο σχολείο και στη μετέπειτα ζωή του».
Η κληρονομιά του Πέιτζ επεκτείνεται και πέρα από τη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, με τη μακρόχρονη παρουσία του στην εκπαίδευση του Τέξας και την ηγετική του θέση ως Διευθυντής του Τμήματος Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Texas Southern. Επιπλέον, ο Πέιτζ υπηρέτησε ως προπονητής ποδοσφαίρου και αθλητικός διευθυντής για τέσσερα χρόνια, από το 1971.
Η απώλεια του Ροντ Πέιτζ αφήνει κενό στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η κληρονομιά του ως υπέρμαχος της εκπαίδευσης και της κοινωνικής κινητικότητας θα συνεχίσει να εμπνέει εκπαιδευτικούς και πολιτικούς σε πολλές γενιές που ακολουθούν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα