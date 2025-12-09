Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του ABC News: «Είσαι η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο, είσαι τραγική»
Η δημοσιογράφος Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News πίεσε τον Τραμπ σχετικά με τη δημοσίευση βίντεο από τις αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία ναρκεμπόρων

Νέο επεισόδιο ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιογράφο σημειώθηκε τη Δευτέρα, στη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στη Ρέιτσελ Σκοτ του ABC News, όταν εκείνη τον ρώτησε εάν θα έδινε εντολή στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να δημοσιοποιήσει το βίντεο από την επίθεση σε ένα σκάφος ναρκεμπόρων στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» με τη δημοσιοποίηση των πλάνων.

«Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες, όχι εγώ», αντέτεινε ο Τραμπ, αμφισβητώντας την ερώτηση και το περιεχόμενό της.

Όταν η Σκοτ επέμεινε στην ερώτηση, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την αποκάλεσε «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο στον χώρο». «Άφησέ με να σου πω, είσαι μια ενοχλητική – μια καταστροφική, πραγματικά καταστροφική δημοσιογράφος. Και πάντα το ίδιο είναι μαζί σου. Σου είπα, ό,τι θέλει να κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ, είναι εντάξει μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.



Αυτή η ένταση δεν είναι η πρώτη μεταξύ του Τραμπ και της Σκοτ, καθώς οι δύο τους είχαν συγκρουστεί ξανά πέρσι σε εκδήλωση της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024.

Θυμίζεται πως τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ο Τραμπ ζήτησε από δημοσιογράφο του Bloomberg News να σωπάσει λέγοντας «Σιωπή, γουρουνάκι». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις «παράδειγμα της ευθύτητας» του προέδρου.


Ακόμη, την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος ρώτησε την δημοσιογράφο της CBS News, Νάνσι Κόρντες, αν ήταν «χαζή» αφού του έθεσε ερώτηση σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης των Αφγανών υπηκόων μετά από μια ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον.
