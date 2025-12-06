Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία
Aφαίρεσε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων και την οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον Άσαντ
Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ότι αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που κατ’ αυτή υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα.
«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.
Παράλληλα επισημαίνει πως μεταξύ 2016 και 2025, ο Καναδάς διέθεσε περισσότερα από 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τη Συρία και τις χώρες που φιλοξενούν Σύρους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ, της Ιορδανίας και του Λιβάνου. Αυτή η χρηματοδότηση περιλαμβάνει σημαντική ανθρωπιστική, αναπτυξιακή και σταθεροποιητική βοήθεια. Ο Καναδάς έχει επίσης επανεγκαταστήσει περισσότερους από 100.000 Σύρους πρόσφυγες από το 2015.
