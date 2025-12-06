Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Aφαίρεσε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων και την οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον Άσαντ