Τραμπ για τη συνάντηση ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία: «Ήταν αρκετά καλή, ο Πούτιν θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο»

Putin would like to end the war, that is Witkoff and Kushner's impression after the meeting.



I think he would like to get back to dealing a more normal life. pic.twitter.com/HaP5Qvzf2d — Clash Report (@clashreport) December 3, 2025

Γουίτκοφ και Κούσνερ ενημέρωσαν Τραμπ

Οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο

και τους Ουκρανούς αξιωματούχους μετά την «ενδελεχή, παραγωγική συνάντηση» που είχαν την Τρίτη στη Μόσχα με τον

πρόεδρο

, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σήμερα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια διεξοδική, παραγωγική συνάντηση. Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο κύριος Κούσνερ ενημέρωσαν στη συνέχεια τον πρόεδρο (Τραμπ) και τους Ουκρανούς» είπε η πηγή αυτή.