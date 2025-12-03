Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν υπόψιν τις απόψεις μας, λέει σύμβουλος του Πούτιν
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν υπόψιν τις απόψεις μας, λέει σύμβουλος του Πούτιν
Στο τραπέζι των πολύωρων διαπραγματεύσεων του Πούτιν με τον Γουίτκοφ έπεσε και το ενταξιακό της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είπε ο Γιούρι Ουσακόφ - Διαπραγματευόμαστε μόνο με την Ουάσινγκτον, οι επιτυχίες στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση μας, πρόσθεσε
Η Ρωσία διαπραγματεύεται τη λύση του ουκρανικού ζητήματος αποκλειστικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων. Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των επαφών τους, οι οποίες διεξάγονται «πίσω από κλειστές πόρτες».
Πρόσθεσε επίσης ότι οι επιτυχίες του ρωσικού στρατού και η ανικανότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μιλά για περιοχές που «δήθεν μάχονται εναντίον μας και που είχαν απελευθερωθεί εδώ και πολύ καιρό», θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην ουκρανική σύγκρουση και εξέφρασε την ελπίδα του ότι «επιτέλους θα επικρατήσει η λογική» σε αυτό το ζήτημα.
Για τις διαπραγματεύσεις
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, εξήγησε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες διεξήχθησαν πίσω από κλειστές πόρτες».
Η Ρωσία εξέφρασε ανοιχτά τις ανησυχίες της στις ΗΠΑ σχετικά με τα έγγραφα που έφερε η Ουάσιγκτον. Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν πολύ εκτενής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να λάβουν υπόψη τους τις απόψεις της Ρωσίας στην επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, «είναι επίσης σύμφωνη με τους στόχους μας». «Η διάθεση είναι εποικοδομητική», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν συζήτησε το ζήτημα της Ουκρανίας αποκλειστικά με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε τη συζήτηση χρήσιμη και δήλωσε ότι «οι επαφές θα συνεχιστούν».
Ο Πούτιν και η αμερικανική αντιπροσωπεία συζήτησαν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, με τον Ουσακόφ να αναφέρει ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα στον διάλογο.
Η Ρωσία δεν διαπραγματεύεται με κανέναν άλλον εκτός από τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Ουκρανίας, ανέφερε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί έχουν αρνηθεί».
Η διεθνής αναγνώριση των συνόρων της Ρωσίας είναι πιο σημαντική από την αναγνώριση από μεμονωμένες χώρες, είπε ο Ουσακόφ, σχολιάζοντας την πρόσφατη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν ακριβώς το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Πρόσθεσε επίσης ότι οι επιτυχίες του ρωσικού στρατού και η ανικανότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μιλά για περιοχές που «δήθεν μάχονται εναντίον μας και που είχαν απελευθερωθεί εδώ και πολύ καιρό», θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην ουκρανική σύγκρουση και εξέφρασε την ελπίδα του ότι «επιτέλους θα επικρατήσει η λογική» σε αυτό το ζήτημα.
Για τις διαπραγματεύσεις
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων, εξήγησε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι «οι συνομιλίες διεξήχθησαν πίσω από κλειστές πόρτες».
Η Ρωσία εξέφρασε ανοιχτά τις ανησυχίες της στις ΗΠΑ σχετικά με τα έγγραφα που έφερε η Ουάσιγκτον. Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι η συζήτηση ήταν πολύ εκτενής.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να λάβουν υπόψη τους τις απόψεις της Ρωσίας στην επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με τον σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, «είναι επίσης σύμφωνη με τους στόχους μας». «Η διάθεση είναι εποικοδομητική», κατέληξε.
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν συζήτησε το ζήτημα της Ουκρανίας αποκλειστικά με την αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ουσακόφ χαρακτήρισε τη συζήτηση χρήσιμη και δήλωσε ότι «οι επαφές θα συνεχιστούν».
Ο Πούτιν και η αμερικανική αντιπροσωπεία συζήτησαν την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, με τον Ουσακόφ να αναφέρει ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα στον διάλογο.
Η Ρωσία δεν διαπραγματεύεται με κανέναν άλλον εκτός από τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Ουκρανίας, ανέφερε ο Ουσακόφ, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί έχουν αρνηθεί».
Η διεθνής αναγνώριση των συνόρων της Ρωσίας είναι πιο σημαντική από την αναγνώριση από μεμονωμένες χώρες, είπε ο Ουσακόφ, σχολιάζοντας την πρόσφατη δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν ακριβώς το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική
Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους
Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα