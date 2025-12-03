Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν υπόψιν τις απόψεις μας, λέει σύμβουλος του Πούτιν

Στο τραπέζι των πολύωρων διαπραγματεύσεων του Πούτιν με τον Γουίτκοφ έπεσε και το ενταξιακό της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, είπε ο Γιούρι Ουσακόφ - Διαπραγματευόμαστε μόνο με την Ουάσινγκτον, οι επιτυχίες στο μέτωπο ενισχύουν τη θέση μας, πρόσθεσε