Γερμανία, Πολωνία και Νορβηγία στέλνουν πακέτο 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία NATO Γερμανία Πολωνία Νορβηγία

Γερμανία, Πολωνία και Νορβηγία στέλνουν πακέτο 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία

Δεν βλέπουμε καμία σοβαρή προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας να προχωρήσει σε καθεστώς διαπραγματεύσεων, είπε ο Γερμανός ΥΠΕΞ πριν τη σύνοδο του NATO

Γερμανία, Πολωνία και Νορβηγία στέλνουν πακέτο 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Γερμανία, η Πολωνία και η Νορβηγία θα προσφέρουν από κοινού ένα νέο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια θα καλυφθούν από το Βερολίνο. Η ανακοίνωση έγινε από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Γιοχάνες Βάντεφουλ, πριν την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι πολύ περήφανη που, μαζί με τους φίλους μας στην Πολωνία και τη Νορβηγία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο επόμενο πακέτο, το οποίο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Τα 500 εκατομμύρια δολάρια είναι ένα σημαντικό ποσό, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια παρέχονται από τη Γερμανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό, το νέο κοινό πακέτο στήριξης για την Ουκρανία αποδεικνύει επίσης ότι «είμαστε από κοινού αποφασισμένοι να αντισταθούμε ενεργά στην ρωσική επιθετικότητα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας καλωσόρισε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην λήξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά υπογράμμισε την έλλειψη ετοιμότητας από τη ρωσική πλευρά για σοβαρές ειρηνικές διαπραγματεύσεις.

«Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καμία σοβαρή προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας να προχωρήσει σε καθεστώς διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό πρέπει να είναι σαφές πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να στηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί. Αυτό αποδεικνύεται από αυτό το πακέτο και τις περαιτέρω προσπάθειές μας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», κατέληξε ο επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Εξωτερικών.


Ειδήσεις σήμερα

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης