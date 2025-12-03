Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων
Γερμανία, Πολωνία και Νορβηγία στέλνουν πακέτο 500 εκατ. δολαρίων στην Ουκρανία
Η Γερμανία, η Πολωνία και η Νορβηγία θα προσφέρουν από κοινού ένα νέο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια θα καλυφθούν από το Βερολίνο. Η ανακοίνωση έγινε από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Γιοχάνες Βάντεφουλ, πριν την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι πολύ περήφανη που, μαζί με τους φίλους μας στην Πολωνία και τη Νορβηγία, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο επόμενο πακέτο, το οποίο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Τα 500 εκατομμύρια δολάρια είναι ένα σημαντικό ποσό, εκ των οποίων τα 200 εκατομμύρια παρέχονται από τη Γερμανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ.
Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό, το νέο κοινό πακέτο στήριξης για την Ουκρανία αποδεικνύει επίσης ότι «είμαστε από κοινού αποφασισμένοι να αντισταθούμε ενεργά στην ρωσική επιθετικότητα».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας καλωσόρισε όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην λήξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά υπογράμμισε την έλλειψη ετοιμότητας από τη ρωσική πλευρά για σοβαρές ειρηνικές διαπραγματεύσεις.
«Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε καμία σοβαρή προθυμία από την πλευρά της Ρωσίας να προχωρήσει σε καθεστώς διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό πρέπει να είναι σαφές πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας. Είμαστε έτοιμοι και ικανοί να στηρίξουμε την Ουκρανία όσο χρειαστεί. Αυτό αποδεικνύεται από αυτό το πακέτο και τις περαιτέρω προσπάθειές μας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», κατέληξε ο επικεφαλής της Γερμανικής Υπηρεσίας Εξωτερικών.
