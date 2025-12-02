Μπορεί η αγαπημένη πριγκίπισσα της Ιαπωνίας να φέρει αλλαγή σε νόμο του 1947 και να ανέβει στον θρόνο του αυτοκράτορα Ναρουχίτο;

Στο ίδιο μήκος κύματος και η 58χρονη Mari Maehira, η οποία περίμενε να δει την Άικο στο Ναγκασάκι, δήλωσε: «Θέλουμε να τη δούμε να γίνεται η μέλλουσα μονάρχης».Η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα της Άικο ασκεί πιέσεις στους νομοθέτες της Χώρας των Χρυσανθέμων για αλλαγή του νόμου περί διαδοχής. Ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο νόμος πρέπει να αλλάξει σύντομα αφού εκτός από τον αδελφό και τον ανιψιό του αυτοκράτορα δεν υπάρχουν άλλα άρρενα μέλη στην αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας.Όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, οι περισσότεροι βουλευτές είναι αντίθετοι ενώ η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνη ούτε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι.Μεταξύ των υποστηρικτών της πριγκίπισσας Άικο είναι και ο Ιάπωνας σκιτσογράφος Γιοσινόρι Κομπαγιάσι, ο οποίος έχει δημοσιεύσει κόμικ που προωθεί την υποψηφιότητα της Αϊκο για τον θρόνο.Τον Ιούλιο του 2023 ο Κομπαγιάσι διοργάνωσε δημόσια συζήτηση στο Τόκιο με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, επιστημόνων και ειδικών στην ιστορία της αυτοκρατορικής οικογένειας.Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν «Making Aiko the Imperial Heir» (Να κάνουμε την Άικο διάδοχο του θρόνου).Στην είσοδο της εκδήλωσης ο σκιτσογράφος είχε τοποθετήσει μια αφίσα της Άικο πλαισιωμένη από τις οκτώ αυτοκράτειρες που είχαν ανέλθει στο θρόνο της Χώρας των Χρυσανθέμων στο παρελθόν.Ο Κομπαγιάσι στήριξε την Άικο για να γίνει αυτοκράτειρα και με το μάνγκα (ιαπωνικά κόμικς) που φέρει τον τίτλο «Aiko Tennō ron» (Princess Aiko as Emperor - Η πριγκίπισσα Άικο αυτοκράτειρα).Αν και η Ιαπωνία είχε παραδοσιακά άνδρες αυτοκράτορες, στη μακρά ιστορία της ιαπωνικής μοναρχίας ανήλθαν στο θρόνο και οκτώ γυναίκες. Η τελευταία αυτοκράτειρα ήταν η Γκοσακουραμάτσι, η οποία κυβέρνησε από το 1762 έως το 1770.