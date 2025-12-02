Μπορεί η αγαπημένη πριγκίπισσα της Ιαπωνίας να φέρει αλλαγή σε νόμο του 1947 και να ανέβει στον θρόνο του αυτοκράτορα Ναρουχίτο;
Νόμος του 1947 επιτρέπει τη διαδοχή μόνο σε άντρες «γαλαζοαίματους» - Η γέννηση της πριγκίπισσας το 2001 είχε πυροδoτήσει νέες συζητήσεις για το αν ο νόμος αυτός θα αλλάξει
Η μοναχοκόρη του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο δεν προορίζεται να διαδεχθεί τον πατέρα της καθώς η νομοθεσία για την αυτοκρατορική οικογένεια στη Χώρα των Χρυσανθέμων επιτρέπει τη διαδοχή μόνο σε άντρες.
Η πριγκίπισσα Άικο γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2001 στο Τόκιο. Είναι το μοναδικό παιδί του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της θλιμμένης αυτοκράτειρας Μασάκο. Η γέννησή της πυροδότησε εκ νέου συζητήσεις στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου για το αν θα αλλάξει ή όχι ο νόμος του 1947 για την αυτοκρατορική οικογένεια, ο οποίος επιτρέπει τη διαδοχή μόνο στους άντρες γαλαζοαίματους.
Προς το παρόν δεύτερος στη διαδοχή είναι ο αδελφός του 65χρονου αυτοκράτορα, ο 60χρονος πρίγκιπας Φουμιχίτο και τρίτος ο γιος του Φουμιχίτο, ο 19χρονος πρίγκιπας Χισαχίτο. Όμως με δεδομένη τη μεγάλη δημοτικότητα της νεαρής πριγκίπισσας Άικο ίσως η σχετική νομοθεσία να αλλάξει προς όφελός της.
Με αφορμή τα 24α γενέθλια της μοναχοκόρης του Ιάπωνα αυτοκράτορα τη Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου, διεθνή μέσα ενημέρωσης έθεσαν εκ νέου το ζήτημα της διαδοχής στην Ιαπωνία με δεδομένη τη μεγάλη δημοτικότητα της πριγκίπισσας Άικο.
Από το 2021 όταν η Άικο άρχισε να εμφανίζεται δημόσια σε επίσημες εκδηλώσεις έγινε πολύ αγαπητή στον κόσμο και απέκτησε θαυμαστές με αποτέλεσμα σήμερα στην Ιαπωνία αρκετοί να την αντιμετωπίζουν σαν ροκ σταρ, όπως χαρακτηριστικά γράφει η ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun.
Η δημοφιλία της νεαρής γαλαζοαίματης αυξήθηκε ακόμα περισσότερο όταν τον περασμένο Νοέμβριο πραγματοποίησε εξαήμερη επίσημη επίσκεψη στο Λάος και συναντήθηκε με κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους εκπροσωπώντας τον αυτοκράτορα.
Αλλά και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η πριγκίπισσα Άικο επισκέφθηκε μαζί με τους γονείς της το Ναγκασάκι και τη νήσο Οκινάουα, έγινε δεκτή από το πλήθος με επευφημίες.
«Πάντα ήθελα η πριγκίπισσα Άικο να πάρει το στέμμα», δήλωσε εκείνη την ημέρα στο Associated Press η 82χρονη Setsuko Matsuo, επιζώσα της ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η 58χρονη Mari Maehira, η οποία περίμενε να δει την Άικο στο Ναγκασάκι, δήλωσε: «Θέλουμε να τη δούμε να γίνεται η μέλλουσα μονάρχης».
Η ολοένα αυξανόμενη δημοτικότητα της Άικο ασκεί πιέσεις στους νομοθέτες της Χώρας των Χρυσανθέμων για αλλαγή του νόμου περί διαδοχής. Ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως ο νόμος πρέπει να αλλάξει σύντομα αφού εκτός από τον αδελφό και τον ανιψιό του αυτοκράτορα δεν υπάρχουν άλλα άρρενα μέλη στην αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας.
Όμως, προς το παρόν τουλάχιστον, οι περισσότεροι βουλευτές είναι αντίθετοι ενώ η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνη ούτε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι.
Μεταξύ των υποστηρικτών της πριγκίπισσας Άικο είναι και ο Ιάπωνας σκιτσογράφος Γιοσινόρι Κομπαγιάσι, ο οποίος έχει δημοσιεύσει κόμικ που προωθεί την υποψηφιότητα της Αϊκο για τον θρόνο.
Τον Ιούλιο του 2023 ο Κομπαγιάσι διοργάνωσε δημόσια συζήτηση στο Τόκιο με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, επιστημόνων και ειδικών στην ιστορία της αυτοκρατορικής οικογένειας.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν «Making Aiko the Imperial Heir» (Να κάνουμε την Άικο διάδοχο του θρόνου).
Στην είσοδο της εκδήλωσης ο σκιτσογράφος είχε τοποθετήσει μια αφίσα της Άικο πλαισιωμένη από τις οκτώ αυτοκράτειρες που είχαν ανέλθει στο θρόνο της Χώρας των Χρυσανθέμων στο παρελθόν.
Ο Κομπαγιάσι στήριξε την Άικο για να γίνει αυτοκράτειρα και με το μάνγκα (ιαπωνικά κόμικς) που φέρει τον τίτλο «Aiko Tennō ron» (Princess Aiko as Emperor - Η πριγκίπισσα Άικο αυτοκράτειρα).
Αν και η Ιαπωνία είχε παραδοσιακά άνδρες αυτοκράτορες, στη μακρά ιστορία της ιαπωνικής μοναρχίας ανήλθαν στο θρόνο και οκτώ γυναίκες. Η τελευταία αυτοκράτειρα ήταν η Γκοσακουραμάτσι, η οποία κυβέρνησε από το 1762 έως το 1770.
