Τραγωδία στη Βρετανία: 18χρονος σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο μόλις βγήκε από ασθενοφόρο
Τραγωδία στη Βρετανία: 18χρονος σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο μόλις βγήκε από ασθενοφόρο

Ο νεαρός μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και βρέθηκε στο οδόστρωμα του αυτοκινητοδρόμου

Τραγωδία στη Βρετανία: 18χρονος σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο μόλις βγήκε από ασθενοφόρο
Ένας νεαρός 18 ετών έχασε τη ζωή του στη Βρετανία όταν βγήκε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο M5.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να μεταφέρει τον άνδρα σε ασφαλές μέρος, αλλά αυτοκίνητο παρέσυρε τον 18χρονο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.

Τα στοιχεία του 18χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά.

