Τραγωδία στη Βρετανία: 18χρονος σκοτώθηκε όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο μόλις βγήκε από ασθενοφόρο
Ο νεαρός μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και βρέθηκε στο οδόστρωμα του αυτοκινητοδρόμου
Ένας νεαρός 18 ετών έχασε τη ζωή του στη Βρετανία όταν βγήκε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε νοσοκομείο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο M5.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μεταφερόταν στο νοσοκομείο, αλλά «βγήκε από το ασθενοφόρο» και βρέθηκε στο οδόστρωμα.
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας προσπάθησε να μεταφέρει τον άνδρα σε ασφαλές μέρος, αλλά αυτοκίνητο παρέσυρε τον 18χρονο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία.
Τα στοιχεία του 18χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά.
