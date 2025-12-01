Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι προσκλήθηκε ξανά από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι προσκλήθηκε ξανά από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Από τον Ιανουάριο έχουν γίνει τέσσερις κατ'ιδίαν συναντήσεις των δύο ανδρών στην Ουάσινγκτον
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να τον επισκεφθεί σύντομα στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.
Φέτος έχουν γίνει τέσσερις κατ'ιδίαν συναντήσεις των δύο ανδρών στον Λευκό Οίκο, αλλά και δεκάδες τηλεφωνικές συνομιλίες.
Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.
Ο Νετανιάχου «συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε «να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο».
«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας και τη δέσμευσή τους για τον σκοπό αυτό, και συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών» με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, προστίθεται, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.
