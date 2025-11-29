Η Ουκρανία διαψεύδει τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ελέγχει πλήρως το Κουπιάνσκ - Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού τονίζει την ανθεκτικότητα των ουκρανικών δυνάμεων, την ώρα που ρωσικά drones πλήττουν την ουκρανική πρωτεύουσα
Τα ουκρανικά στρατεύματα κρατούν τις θέσεις τους και προσπαθούν να απωθήσουν τους εισβολείς στο Κουπιάνσκ, παρά τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν πλήρως αυτήν την πόλη στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε χθες Παρασκευή ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.
Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κουπιάνσκ τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής του 2022, αλλά ουκρανικά στρατεύματα την απελευθέρωσαν λίγους μήνες αργότερα.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι το Κουπιάνσκ βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων της Μόσχας.
Ο στρατηγός Σίρσκι διέψευσε τον ισχυρισμό του Κρεμλίνου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, μετά την επίσκεψή του στην περιφέρεια του Χαρκόβου, αναφέρει πως ουκρανικές δυνάμεις διεξάγουν επιχειρήσεις με στόχο την «σταθεροποίηση της κατάστασης στο Κουπιάνσκ». «Η κλίμακα των ψευδών ισχυρισμών εκ μέρους της ρωσικής ηγεσίας σχετικά με την κατάσταση στο Κουπιάνσκ είναι εκπληκτική», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κρατούν τις θέσεις τους και εντείνουν τις επιθέσεις τους για να μπλοκάρουν τις γραμμές ανεφοδιασμού του εχθρού.
Όπως αναφέρει ο Τιμούρ Τκατσένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά drones έπληξαν συνοικία στο κέντρο του Κιέβου και ένα από τα ανατολικά προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Εικόνες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυρκαγιά σε πολυκατοικία.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.
Ρωσικά πλήγματα στο ΚίεβοΡωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον ένα συγκρότημα κατοικιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.
