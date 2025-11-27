Πάπας Λέων: Θεμελιώδες να τιμάται η αξιοπρέπεια και η ελευθερία όλων των τέκνων του Θεού

Η «ομογενοποίηση» της Τουρκίας θα την έκανε φτωχότερη, προειδοποίησε ο Πάπας Λέων ενώπιον του προέδρου της Τουρκίας, κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα