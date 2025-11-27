Μήνυμα Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’: Να εξαλειφθούν οι αιτίες της μετανάστευσης

Την ικανοποίησή του για τη σημερινή συνάντησή του με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' εκφράζει σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνάντηση την οποία χαρακτηρίζει εποικοδομητική.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισημαίνει στο μήνυμά του τη διαπίστωση ότι «ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η αδικία και η κλιματική αλλαγή, συμφωνούμε σε μια προσέγγιση που υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία».

Τονίζει ότι συζήτησε με τον Ποντίφικα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν «την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας» και επισήμαναν από κοινού «τη σημασία της προστασίας των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και της εξάλειψης των αιτίων που τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής:

«Είχα τη μεγάλη χαρά να φιλοξενήσω στη χώρα μας τον πνευματικό ηγέτη του καθολικού κόσμου, τον πρόεδρο του Βατικανού αξιότιμο Πάπα Λέοντα ΙΔ'.

Θεωρώ πολύ σημαντικό από κάθε άποψη το γεγονός ότι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν στην Τουρκία.

Στη σημερινή μας εποικοδομητική συνάντηση, μοιραστήκαμε τις παρατηρήσεις και τις κοινές προσδοκίες μας σχετικά με την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Εκτός από τις διμερείς σχέσεις μας, συζητήσαμε και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την κοινή συνείδηση της ανθρωπότητας.

Επισημάναμε τη σημασία της προστασίας των ανθρώπων που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, αλλά και της εξάλειψης των αιτίων που τους αναγκάζουν να μεταναστεύσουν.

Είμαι προσωπικά πολύ χαρούμενος που διαπιστώνω ότι, ενόψει των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι συγκρούσεις, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η αδικία και η κλιματική αλλαγή, συμφωνούμε σε μια προσέγγιση που υπερασπίζεται την ειρήνη, δίνει προτεραιότητα στη δικαιοσύνη και βασίζεται στην ευσπλαχνία.

Θεωρώ αυτή τη σημαντική επίσκεψη ως ένα πολύ σημαντικό βήμα που ενισχύει την κοινή μας βάση.

Εύχομαι οι συνομιλίες μας να αποφέρουν οφέλη για όλη την ανθρωπότητα και εκφράζω τις ευχές μου για ειρήνη, ειρήνη και ευημερία στον καθολικό κόσμο».





