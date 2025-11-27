Μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, ρίχνει και η Ιταλία στο τραπέζι τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία
Μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία, ρίχνει και η Ιταλία στο τραπέζι τις αλλαγές στη στρατιωτική θητεία
Πρέπει να σκεφτούμε την ενίσχυση των στρατιωτικών μας δυνάμεων, είπε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο - Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στην Ιταλία έχει ανασταλεί από την 1η Ιανουαρίου 2005
«Μια νέα στρατιωτική θητεία στην χώρα μας, όπως στην Γαλλία και στην Γερμανία; Αν το αποφασίσει η Bουλή, ναι», δήλωσε στην δημόσια τηλεόραση της Rai, o Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο.
«Σκέφτομαι να προτείνω, πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και στην συνέχεια στην Bουλή, τα βασικά σημεία ενός σχεδίου νόμου, τα οποία να συζητηθούν στην συνέχεια και να μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μας τα επόμενα χρόνια. Δεν θα αφορούν μόνον τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά την οργάνωση και τους κανόνες», πρόσθεσε ο Κροζέτο.
Ο Ιταλός υπουργός χθες είχε υπογραμμίσει: «Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναθεωρούν τα μοντέλα που είχαν υιοθετήσει πριν από δέκα με δεκαπέντε χρόνια και σκέφτονται να αυξήσουν τον αριθμό των ενόπλων δυνάμεων. Καθένας έχει διαφορετική προσέγγιση, ορισμένοι επέστρεψαν και στην υποχρεωτική θητεία. Και εμείς στην Ιταλία θα πρέπει να ασχοληθούμε με το όλο θέμα ώστε να ξεπεραστούν, με κάποιο τρόπο, οι επιλογές μείωσης των στρατιωτικών δυνάμεων που έγιναν στο παρελθόν και να προχωρήσουμε προς την ενίσχυσή τους».
Σημειώνεται ότι η Ιταλία, από το 2005, διαθέτει μόνον επαγγελματικό στρατό.
