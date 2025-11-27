Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Μακρόν: Παρουσίασε το πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας - Ξεκινά το καλοκαίρι
Μακρόν: Παρουσίασε το πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας - Ξεκινά το καλοκαίρι
Στόχος είναι η στρατολόγηση 10.000 νεοσύλλεκτων έως το 2030
Το ερχόμενο καλοκαίρι εγκαινιάζει η Γαλλία το νέο πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας, στο πλαίσιο ενίσχυσης των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, όπως γνωστοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία του στη στρατιωτική βάση Varces, στις γαλλικές Άλπεις.
Το νέο εθνικό σχέδιο προβλέπει ότι νέοι ηλικίας 18 και 19 ετών θα μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα 10μηνης εθελοντικής υπηρεσίας, με στόχο την ενδυνάμωση της αμυντικής ετοιμότητας της χώρας απέναντι στις αυξανόμενες απειλές που προβάλλει η Ρωσία στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Στόχος είναι η στρατολόγηση 10.000 νεοσύλλεκτων έως το 2030.
Η διάρκεια της υπηρεσίας θα είναι δέκα μήνες, εκ των οποίων ο πρώτος μήνας θα αφορά την «αρχική εκπαίδευση». Οι εννέα επόμενοι μήνες θα πραγματοποιούνται εντός στρατιωτικής μονάδας. Θα λαμβάνουν αμοιβή τουλάχιστον 800 ευρώ τον μήνα, ενώ θα έχουν πλήρη κάλυψη σε διαμονή, σίτιση και εξοπλισμό, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.
Ο Μακρόν τόνισε ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σταδιακά και αποκλειστικά εντός της γαλλικής επικράτειας και των υπερπόντιων εδαφών, χωρίς συμμετοχή των εθελοντών σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός Γαλλίας. Σημείωσε επίσης ότι δεν εξετάζεται επ’ ουδενί η επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας, η οποία καταργήθηκε το 1996.
Ο Γάλλος πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει θέσει την Ευρώπη «σε μεγάλο κίνδυνο» και ότι η Μόσχα «προχωρά όπου θεωρεί πως υπάρχει αδυναμία». Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 6,5 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία, ενώ στόχος είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός της Γαλλίας να φτάσει τα 64 δισ. ευρώ το 2027 — διπλάσιο ποσό από εκείνο του 2017, όταν ανέλαβε την προεδρία.
Σήμερα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούν περίπου 200.000 στελέχη και πάνω από 40.000 εφέδρους, με τη χώρα να επιδιώκει την αύξηση των εφέδρων στους 100.000 έως το 2030. Ωστόσο, την κυβερνητική ανακοίνωση επισκίασαν οι πρόσφατες δηλώσεις του νέου αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Γαλλία πρέπει να «προετοιμαστεί ακόμη και να χάσει τα παιδιά της» σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία — μια τοποθέτηση που προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα.
