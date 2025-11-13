«Λευκός καπνός» στη Γερμανία για τη στρατιωτική θητεία - Τι συμφώνησαν οι κυβερνητικοί εταίροι
«Λευκός καπνός» στη Γερμανία για τη στρατιωτική θητεία - Τι συμφώνησαν οι κυβερνητικοί εταίροι

Η συμφωνία επετεύχθη μετά από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, οι οποίες ανέδειξαν τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές τους

Σε συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία, η οποία θα παραμείνει κατά βάση εθελοντική, αλλά με στοιχεία υποχρεωτικότητας, φέρονται να κατέληξαν τη νύχτα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) στη Γερμανία, έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, οι οποίες ανέδειξαν και τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, στο εξής όλοι οι 18χρονοι θα συμπληρώνουν το ειδικό ερωτηματολόγιο και θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να καταρτιστούν κατάλογοι επιλέξιμων ανδρών, από τους οποίους θα προέρχονται κατόπιν με κλήρωση οι υποχρεωτικώς στρατεύσιμοι, σε περίπτωση που η Bundestag κρίνει ότι οι εθελοντές δεν επαρκούν για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Από την αρχική πρόταση του υπουργού 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της «διπλής κλήρωσης», σύμφωνα με την οποία θα υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις μόνο όσοι 18χρονοι κληρώνονταν.

Από το πρωί ενημερώνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνητικών κομμάτων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.



