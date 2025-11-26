Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο των New York Times μετά από δημοσίευμα για την υγεία του: «Είσαι άσχημη»
Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε την εφημερίδα «φθηνή φυλλάδα» και «εχθρό του λαού»
Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μέσω του Truth Social σε δημοσίευμα των New York Times που ανέφερε ότι εμφανίζει «σημάδια κόπωσης» και ότι, σε ηλικία 79 ετών, «αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες της γήρανσης στο αξίωμα».
Ειδικότερα, σε ανάρτησή του χαρακτήρισε την εφημερίδα «αποτυχημένη» και κατηγόρησε τους συντάκτες της ότι «το ξανακάνουν». Υποστήριξε ότι εργάζεται σκληρότερα από ποτέ και ότι «οι ριζοσπάστες της Αριστεράς στην εφημερίδα New York Times που σύντομα θα κλείσει, έγραψαν ένα άρθρο εναντίον μου ότι δήθεν χάνω την ενέργειά μου». Πρόσθεσε ότι «γνωρίζουν πως αυτό είναι λάθος, όπως και σχεδόν καθετί που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων – όλα εσκεμμένα αρνητικά».
Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, ο Τραμπ αποκάλεσε την εφημερίδα «φθηνή φυλλάδα» και «εχθρό του λαού», φράση που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν για μέσα ενημέρωσης που του ασκούν κριτική.
Αναφερόμενος στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς, συντάκτρια του επίμαχου άρθρου, την κατηγόρησε ότι έχει ανατεθεί να γράφει «μόνο άσχημα πράγματα» γι’ αυτόν και τη χαρακτήρισε «τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ, άσχημη μέσα και έξω».
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε στην ανάρτηση ότι «θα υπάρξει μέρα που θα πέσει η ενέργειά μου, αυτό συμβαίνει σε όλους, αλλά με έναν τέλειο ιατρικό έλεγχο».
Σύμφωνα με ανάλυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Freedom of the Press Foundation, ο Τραμπ έχει δημοσιεύσει σχεδόν 3.500 αναρτήσεις που επιτίθενται στον Τύπο την τελευταία δεκαετία, δηλαδή περίπου μία την ημέρα.
Το άρθρο των New York Times, που συνυπογράφουν η Ρότζερς - ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου που καλύπτει και τις δύο θητείες του Τραμπ - και ο Ντίλαν Φρίντμαν, συντάκτης πρότζεκτ τεχνητής νοημοσύνης της εφημερίδας.
Το άρθρο της New York Times, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ανέφερε ότι ο Τραμπ «παραμένει σχεδόν πανταχού παρών στην αμερικανική ζωή. Εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης και απαντά σε ερωτήσεις πολύ πιο συχνά» από τον προκάτοχό του, τον Τζο Μπάιντεν.
Ωστόσο, «σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, οι Αμερικανοί τον βλέπουν λιγότερο από παλαιότερα», βάσει ανάλυσης του προεδρικού προγράμματος.
Το άρθρο σημείωνε ότι ο Τραμπ «διατηρεί πλέον πιο σύντομο δημόσιο πρόγραμμα» και ότι, κατά καιρούς, «η... μπαταρία του δείχνει σημάδια φθοράς».
