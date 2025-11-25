Λάθος του Google Maps γέμισε με φορτηγά ένα μικρό βρετανικό χωριό – Ζημιές σε γέφυρες και σπίτια

Η υπηρεσία της Google δείχνει πλέον ότι οι στενοί δρόμοι που περνάνε μέσα από το χωριό είναι η πιο σύντομη διαδρομή