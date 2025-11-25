ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Ηράκλειο Κρήτης

Λάθος του Google Maps γέμισε με φορτηγά ένα μικρό βρετανικό χωριό – Ζημιές σε γέφυρες και σπίτια
Λάθος του Google Maps γέμισε με φορτηγά ένα μικρό βρετανικό χωριό – Ζημιές σε γέφυρες και σπίτια

Η υπηρεσία της Google δείχνει πλέον ότι οι στενοί δρόμοι που περνάνε μέσα από το χωριό είναι η πιο σύντομη διαδρομή

Λάθος του Google Maps γέμισε με φορτηγά ένα μικρό βρετανικό χωριό – Ζημιές σε γέφυρες και σπίτια
Κάτοικοι του μικρού χωριού Λάλινγκτον στο Σόμερσετ στη Βρετανία καταγγέλλουν ότι τους τελευταίους μήνες έχουν «βομβαρδιστεί» από διερχόμενα φορτηγά, μετά από λάθος του Google Maps που άρχισε να προτείνει τον οικισμό ως συντομότερη διαδρομή προς την πόλη Φρομ. Η αλλαγή στη χάραξη της διαδρομής, σύμφωνα με τους κατοίκους, ξεκίνησε τον Ιούλιο και έκτοτε έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση σε έναν δρόμο που είναι μονής λωρίδας.

Οι στενοί δρόμοι και τα ιστορικά σημεία του χωριού – από γέφυρες και πέτρινους τοίχους μέχρι κατοικίες που είναι χαρακτηρισμένες ως Grade II – έχουν υποστεί ζημιές από φορτηγά που προσπαθούν να διέλθουν, πολλά από τα οποία κατευθύνονται προς το κοντινό τυροκομείο. Σε αρκετές περιπτώσεις, οδηγοί έχουν αναγκαστεί να κάνουν οπισθοδρόμηση σε μεγάλη απόσταση για να καταφέρουν να απεγκλωβιστούν.

Ο Γκάς Κόλκουουν, πρόεδρος της συνέλευσης του Λάλινγκτον, αναφέρει πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν οι χάρτες άρχισαν να κατευθύνουν τα φορτηγά μέσω του χωριού. «Ο δρόμος είναι μονής λωρίδας· όταν ένα φορτηγό μπει, δεν υπάρχει πουθενά να πάει. Δεν μπορούν να γυρίσουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν εύκολα. Πρέπει να κάνουν όλη την απόσταση με όπισθεν – και αυτό είναι καταστροφικό», σημειώνει.

Σύμφωνα με την Daily Mail γέφυρα του Λάλινγκτον έχει ήδη υποστεί ζημιές δύο φορές μέσα στη χρονιά, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για κινδύνους σε παραδοσιακές κατοικίες. Η Νίκολα Χολ, που ζει στο χωριό επί 45 χρόνια, εξηγεί ότι ακόμη και οι στέγες από αχυροσκεπή έχουν κινδυνεύσει από διερχόμενα μεγάλα οχήματα. «Κόστισε χιλιάδες λίρες η προηγούμενη ζημιά. Δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης», λέει.


Ανάλογη εμπειρία περιγράφει και η Τάνια Μπάρεφιλντ, η οποία αναφέρει ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιο φορτηγό παγιδεύεται μέσα στο χωριό. Σε ένα περιστατικό, η διαδικασία απεγκλωβισμού διήρκεσε ενενήντα λεπτά, ενώ αυτοκίνητο της οικογένειάς της υπέστη ζημιά. «Δεν φταίνε οι οδηγοί. Δεν γνωρίζουν την περιοχή και απλώς ακολουθούν το GPS», τονίζει.

Προειδοποιητικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν πρόσφατα — με μηνύματα όπως «μην ακολουθείτε το sat nav» και «δεν υπάρχει πρόσβαση για μεγάλα φορτηγά» — φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς κάτοικοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Village becomes over run with lorries after Google Maps ''make it a short cut'' | SWNS


Σύμφωνα με τον Κόλκουουν, έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία μεταφορών που χρησιμοποιεί τη διαδρομή, η οποία έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένες ζημιές οφείλονται σε δικά της οχήματα και εξετάζει τρόπους αποκατάστασής τους.

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου του Σόμερσετ ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με την κοινότητα του Λάλινγκτον για να αντιμετωπιστεί η «ακατάλληλη χρήση των τοπικών δρόμων από οχήματα που κατευθύνονται προς κοντινές επιχειρήσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα πλοήγησης φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη λανθασμένη δρομολόγηση. Τις επόμενες εβδομάδες θα τοποθετηθεί πρόσθετη σήμανση για φορτηγά, με στόχο να καθοδηγούνται σε πιο κατάλληλες διαδρομές.

Κάτοικος της περιοχής συνοψίζει την κατάσταση λέγοντας: «Μοιάζει σαν το Google Maps να μας έκανε συντόμευση — και αυτό έφερε χάος και ζημιές».

