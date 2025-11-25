Μπλόκο στη Shein για τρεις μήνες βάζει η Γαλλία

Η κυβέρνηση θα ζητήσει αύριο από δικαστήριο να αναστείλει τη λειτουργία της κινεζικής εταιρείας μετά τον σ άλο με τις κούκλες του σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά που υπήρχαν στην πλατφόρμα