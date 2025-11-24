Το BBC δεν είναι «θεσμικά προκατειλημμένο», λέει πρώην στέλεχος με αφορμή τον σάλο για τον Τραμπ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Εσωτερικό υπόμνημα που διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο, προκάλεσε κρίση και την παραίτηση του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύντριας ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες

Ο συντάκτης εσωτερικού υπομνήματος που βύθισε το BBC σε κρίση, δήλωσε σήμερα ότι δεν θεωρεί πως ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας είναι «θεσμικά προκατειλημμένος» και εξέφρασε την ελπίδα πως οι επικρίσεις του θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτική επιτροπή ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην σύμβουλος δεοντολογίας, είπε ακόμη: «Ας είμαστε σαφείς, πολύ μεγάλο τμήμα του περιεχομένου του BBC είναι παγκόσμιας κλάσης», ειδησεογραφικό και μη.

Θεωρεί επίσης υποδειγματική την κάλυψη από το BBC της πολιτικής επικαιρότητας, υποστηρίζοντας ότι οι επισημάνσεις που έκανε στο υπόμνημα έγιναν επειδή εκτίμησε ότι υπήρχαν «συστηματικές αιτίες» πίσω από τα προβλήματα που είχε εντοπίσει.

Συμπλήρωσε δε ότι κοινοποίησε το υπόμνημά του στο υπουργείο που είναι αρμόδιο για τα Μέσα Ενημέρωσης και στη ρυθμιστική αρχή (Ofcom) επειδή στόχος του ήταν η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο το BBC αντιμετωπίζει ζητήματα μεροληψίας.

Ο Πρέσκοτ συνέταξε εσωτερικό υπόμνημα που αφορούσε το BBC News, στο οποίο επεσήμανε μεταξύ άλλων αστοχίες στη συρραφή αποσπασμάτων ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ισχυρισμούς περί μεροληψίας στην κάλυψη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το εσωτερικό υπόμνημα, το οποίο διέρρευσε στον βρετανικό Τύπο, προκάλεσε σάλο. Η κρίση που ξέσπασε οδήγησε στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Τιμ Ντέιβι και της διευθύντριας ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφέρει ότι θα κινηθεί νομικά κατά του BBC αξιώνοντας αποζημίωση έως και 5 δισ. δολαρίων.


