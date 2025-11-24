Και η Γαλλία σχεδιάζει την ενισχύσει την εθελοντική στρατιωτική θητεία
Και η Γαλλία σχεδιάζει την ενισχύσει την εθελοντική στρατιωτική θητεία
Η ιδέα φαίνεται να συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη σε όλο το πολιτικό φάσμα της Γαλλίας
Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη σχέδια για εθελοντική στρατιωτική θητεία στη Γαλλία, μια σπάνια περίπτωση κατά την οποία τα περισσότερα πολιτικά κόμματα είναι πιθανό να συμφωνήσουν με το σχέδιο.
Αν και δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, το σχέδιο έχει ως στόχο να κατευθύνει εκπαιδευμένο προσωπικό στις ενεργές ένοπλες δυνάμεις ή στις εφεδρείες.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να παρουσιάσει έναν επικαιροποιημένο νόμο έως τις 21 Δεκεμβρίου.
Η υποχρεωτική θητεία είχε καταργηθεί το 1997 από τον πρόεδρο Σιράκ.
Τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνει το Politico, οι Γάλλοι πολιτικοί έχουν προτείνει τη στρατιωτική θητεία ως μέσο για την πειθαρχία των νέων ή τη δημιουργία κοινωνικής συνοχής. Τώρα, το κύριο κίνητρο είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της απειλής που αποτελεί η Ρωσία.
Τα γαλλικά σχέδια έρχονται την ώρα που και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επαναφέρουν τη στρατιωτική θητεία με διάφορες μορφές, καθώς αυξάνονται οι προειδοποιήσεις ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι έτοιμη να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ από το 2028.
Προ ημερών, τα κυβερνώντα κόμματα της Γερμανίας συμφώνησαν να εισαγάγουν υποχρεωτική εγγραφή και ιατρικό έλεγχο για τους 18χρονους άνδρες. Ωστόσο οποιαδήποτε κίνηση προς την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία εξαρτάται από ξεχωριστή κοινοβουλευτική απόφαση που θα ενεργοποιηθεί μόνο αν η εθελοντική θητεία δεν καλύψει τις ανάγκες του στρατού.
Και η Πολωνία έχει στόχο της να εκπαιδεύσει κάθε ενήλικα άνδρα για τον πόλεμο, αλλά δεν προχώρησε στην επανεισαγωγή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Γεγονός ασυνήθιστο, η ιδέα της δημιουργίας εθελοντικής στρατιωτικής θητείας συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη σε όλο το πολιτικό φάσμα της Γαλλίας.
Οι συντηρητικοί και η Ακροδεξιά στηρίζουν το σχέδιο, με τον αρχηγό του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, τον Ζορντάν Μπαρντελά, να χαρακτηρίζει το τέλος της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας «λάθος». Αλλά και τα αριστερά κόμματα δεν έχουν αντίρρηση για μια εθελοντική -και όχι υποχρεωτική- θητεία.
Η Γαλλία, συνεχίζει το Politico, στοχεύει στη δημιουργία εφεδρικής δύναμης 105.000 ατόμων έως το 2035, μία αναλογία ενός εφέδρου για κάθε δύο εν ενεργεία στρατιώτες. Το 2024 η δύναμη της εφεδρείας ήταν σχεδόν 44.000 άτομα.
