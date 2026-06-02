Έναν ειδικό σε θέματα στέγασης επέλεξε ο Τραμπ για να καλύψει το κενό της Γκάμπαρντ στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ
Ο Μπιλ Πούλτε, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), θα ασκεί παράλληλα τα καθήκοντα του υπηρεσιακού διευθυντή στην Υπηρεσία Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι επέλεξε τον Μπιλ Πούλτε για τη θέση του υπηρεσιακού Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο Τραμπ γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, διευκρινίζοντας ότι ο Πούλτε θα διατηρήσει παράλληλα τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA), καθώς και ως πρόεδρος των στεγαστικών οργανισμών Fannie Mae και Freddie Mac.
Η επιλογή του Πούλτε θεωρείται ασυνήθιστη, καθώς δεν διαθέτει στρατιωτική εμπειρία ούτε προϋπηρεσία στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, θεωρείται στενός πολιτικός σύμμαχος και πιστός υποστηρικτής του Τραμπ.
Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Τούλσι Γκάμπαρντ ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών εντός του μήνα.
Η Γκάμπαρντ είχε αναλάβει την ηγεσία της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ ως επικεφαλής του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο συντονίζει το έργο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ενημερώνει τον πρόεδρο για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Η απόφαση του Τραμπ να τοποθετήσει προσωρινά τον Πούλτε σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στην Ουάσινγκτον, καθώς πρόκειται για έναν αξιωματούχο με εμπειρία κυρίως στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής και των χρηματοοικονομικών θεμάτων.
