Πώς οι χάκερ εξαπατούσαν τον βοηθό AI του Instagram για να παραβιάζουν λογαριασμούς – Στόχος και ένας της προεδρίας Ομπάμα
Χάκερ κατάφεραν να εξαπατήσουν το εργαλείο υποστήριξης τεχνητής νοημοσύνης του Instagram, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμούς άλλων χρηστών, μεταξύ των οποίων και σε λογαριασμό που είχε η προεδρία Ομπάμα.
Η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει επιλυθεί το πρόβλημα, αλλά πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί πως η «τρύπα» ασφαλείας χρησιμοποιήθηκε για να παραβιαστούν λογαριασμοί μεγάλων ηγετών ήταν «εντελώς ψευδείς».
Δεν είναι σαφές πόσοι λογαριασμοί στο Instagram επηρεάστηκαν, αναφέρει το BBC.
Οι χάκερ αναζητούσαν το όνομα χρήστη ενός λογαριασμού στον οποίο ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης λογαριασμού. Φαίνεται επίσης ότι χρησιμοποιούσαν VPN για να δείχνουν ότι βρίσκονται στην τοποθεσία του πραγματικού κατόχου του λογαριασμού.
Αφού επέλεγαν τον λογαριασμό στον οποίο ήθελαν να έχουν πρόσβαση, έστελναν ένα μήνυμα στο chatbot του Instagram ζητώντας να συνδέσει ένα νέο email με τον λογαριασμό και να τους στείλει κωδικό επαλήθευσης. Το bot ανταποκρινόταν στο αίτημα, στέλνοντας τον κωδικό στο email του χάκερ, οπότε ο κανονικός χρήστης του λογαριασμού έμενε αποκλεισμένος από τον λογαριασμό του.
Όλα αυτά χωρίς να εμπλέκεται υπάλληλος της Meta.
Τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν μια σειρά από παραβιάσεις λογαριασμών Instagram υψηλού προφίλ», όπως ένας επαληθευμένος λογαριασμό που χρησιμοποιούσε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Ο λογαριασμός φέρεται να δημοσίευσε περιεχόμενο υπέρ του Ιράν πριν ανακτηθεί.
Μεταξύ αυτών που ισχυρίζονται ότι επηρεάστηκαν ήταν η ερευνήτρια ασφάλειας και πρώην υπάλληλος της Meta, Τζέιν Μαντσούν Γουόνγκ. Σε ανάρτηση στο X έγραφε ότι ο κωδικός πρόσβασής της στο Instagram «αλλάχθηκε χωρίς να το γνωρίζω» και ότι είχε δει επανειλημμένα διάφορες προσπάθειες επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.
