Ρούμπιο για Ιράν: Καμία άρση κυρώσεων χωρίς συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον δεν εξετάζει την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης με αντάλλαγμα την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απορρίπτοντας σχετικά σενάρια κατά τη διάρκεια ακρόασής του στο Κογκρέσο.

«Αυτό δεν έχει συζητηθεί και δεν έχει προταθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον Αμερικανών βουλευτών, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε πιθανή ελάφρυνση των κυρώσεων συνδέεται αποκλειστικά με όρους που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όπως ανέφερε, οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από κινήσεις του Ιράν σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο και άλλες πτυχές του πυρηνικού του φακέλου.


«Επιτυχής η επιχείρηση κατά του Ιράν»

Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένες».

Αναφερόμενος στην επιχείρηση «Epic Fury», δήλωσε ότι πέτυχε τους στρατιωτικούς της στόχους, μειώνοντας σημαντικά τις αμυντικές και βιομηχανικές δυνατότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ρούμπιο υποστήριξε επίσης ότι το ιρανικό ναυτικό έχει ουσιαστικά καταστραφεί. «Σήμερα δεν υπάρχει ιρανικό ναυτικό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται στον πυθμένα του ωκεανού».


«Εξακολουθούν να διαθέτουν πολλά drones»

Παράλληλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές δυνατότητες στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Οι Ιρανοί εξακολουθούν να διαθέτουν πολλά drones» είπε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η χαμηλή τιμή παραγωγής των συγκεκριμένων συστημάτων καθιστά την αντιμετώπισή τους μια ευρύτερη πρόκληση για πολλές χώρες.

«Πρόκειται για ένα πρόβλημα που συναντάται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οικονομική διάσταση του ζητήματος είναι κάτι που πρέπει να επιλύσουμε. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και η δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάζει drones έχει αποδυναμωθεί», ανέφερε.
