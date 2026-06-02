Αγωγή κατά του τηλεοπτικού σταθμού MS Now κατέθεσε η σύντροφος του διευθυντή του FBI: Το κατηγορεί για «δυσφημιστικό ρεπορτάζ»
Το κατηγορητήριο στρέφεται κατά περσινού ρεπορτάζ του σταθμού, σύμφωνα με το οποίο ο Κας Πατέλ, είχε δώσει εντολή σε πράκτορες της Υπηρεσίας να συνοδεύσουν στο σπίτι μία φίλη της κοπέλας του μετά από βραδινή έξοδο
Αγωγή κατά του τηλεοπτικού δικτύου MS Now, κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες η σύντροφος του διευθυντή του FBI, Αλέξις Γουίλκινς, υποστηρίζοντας ότι το μέσο τη δυσφήμησε με ρεπορτάζ του περσινού έτους, στο οποίο αναφερόταν ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Κας Πατέλ, είχε δώσει εντολή σε ομάδα ασφαλείας να συνοδεύσει στο σπίτι μία φίλη της μετά από βραδινή έξοδο και κατανάλωση αλκοόλ.
Το επίμαχο ρεπορτάζ, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο από τους δημοσιογράφους Κάρολ Λέονιγκ και Κεν Ντιλανιάν, υποστήριζε ότι ο Πατέλ είχε ζητήσει από τους πράκτορες που ήταν επιφορτισμένοι με την προστασία της Γουίλκινς να «συνοδεύσουν στο σπίτι μία φίλη της που φερόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από βραδιά διασκέδασης στο Νάσβιλ».
Το δημοσίευμα επικαλούνταν πολλαπλές ανώνυμες πηγές.
Εκπρόσωπος του FBI είχε διαψεύσει τότε κατηγορηματικά το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, δηλώνοντας ότι «η ιστορία είναι επινοημένη και δεν συνέβη ποτέ».
Στο πλαίσιο της αγωγής της, η Γουίλκινς, η οποία δραστηριοποιείται και ως τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, αναφέρει ότι οι δημοσιογράφοι και οι πολίτες «είναι ελεύθεροι να σχολιάζουν την ηγεσία του FBI και τον τρόπο διάθεσης των πόρων του, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν έχουν όμως δικαίωμα να λένε ψέματα γι’ αυτά».
«Ήταν ανοησίες και το γνώριζαν», αναφέρεται στην αγωγή. «Οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη κρυπτόμενοι πίσω από κατασκευασμένες “ανώνυμες” πηγές. Η αγωγή αυτή επιδιώκει να υπάρξει λογοδοσία για τα κατάφωρα ψεύδη των εναγομένων».
Από την πλευρά του δικτύου, η πρόεδρος του MS Now, Ρεμπέκα Κάτλερ, δήλωσε στην εφημερίδα The Hill: «Στηρίζουμε πλήρως το ρεπορτάζ του MS Now. Ως γενική πρακτική δεν σχολιάζουμε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις».
Το MS Now, προοδευτικό τηλεοπτικό δίκτυο και ειδησεογραφικός οργανισμός που ανήκει στην εταιρεία Versant, η οποία προέκυψε από απόσχιση της Comcast, έχει ενισχύσει σημαντικά τους τελευταίους μήνες το δημοσιογραφικό του δυναμικό και έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη του FBI υπό την ηγεσία του Πατέλ.
Στο επίκεντρο ο Κας ΠατέλΟ Πατέλ έχει βρεθεί τους τελευταίους μήνες στο στόχαστρο Δημοκρατικών βουλευτών και οργανώσεων κυβερνητικής διαφάνειας εξαιτίας των συχνών ταξιδιών του στο εξωτερικό, αλλά και δημοσιευμάτων που αμφισβητούν τις συνήθειές του σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ.
Η υπόθεση ανατέθηκε στον ομοσπονδιακό δικαστή Έλι Ρίτσαρντσον, ο οποίος υπηρετεί στο Νάσβιλ και είχε διοριστεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.
