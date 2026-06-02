Η «ανασκαφή του αιώνα»: Στο φως 1.700 χρόνια ιστορίας κάτω από την Παναγία των Παρισίων

Αρχαιολόγοι που εργάζονται κάτω από τον προαύλιο χώρο της Παναγίας των Παρισίων φέρνουν στο φως ευρήματα από τητης γαλλικής πρωτεύουσας, στο πλαίσιο ανασκαφής που πραγματοποιείται πριν από την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από τον καθεδρικό ναό.Την ώρα που επισκέπτες περιμένουν στην ουρά για να ανέβουν στους πύργους του ναού, μια ομάδα αρχαιολόγων εργάζεται περίπου τέσσερα μέτρα κάτω από την επιφάνεια, αναζητώντας ίχνη από τις πρώτες περιόδους της ιστορίας του Παρισιού.Η πυρκαγιά του 2019, που κατέστρεψε το εμβληματικό κωδωνοστάσιο του ναού, οδήγησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Μετά την επαναλειτουργία του στα τέλη του 2024, οι δημοτικές αρχές σχεδιάζουν να διαμορφώσουν εκ νέου τον περιβάλλοντα χώρο με περισσότεραΠριν από την έναρξη των εργασιών, ωστόσο, απαιτείται αρχαιολογική έρευνα, καθώς το υπέδαφος της πόλης κρύβει στρώματα ιστορίας που εκτείνονται σε διάστημα αιώνων.Σύμφωνα με το Associated Press, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει την έρευνα ως την«Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία να εργαστούμε σε κάτι που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση της ιστορίας του Παρισιού» δήλωσε η Λισί Αλτενμπούργκ, συντηρήτρια της αρχαιολογικής υπηρεσίας της πόλης.Ανάμεσα στα εκατοντάδες αντικείμενα που έχουν ήδη εντοπιστεί βρίσκεται ένα νόμισμα του 4ου αιώνα μ.Χ. με τη μορφή του Ρωμαίου, καθώς και θραύσματαζωγραφισμένα στο εσωτερικό τους με σύμβολα που οι ειδικοί δεν έχει αποκρυπτογραφήσει ακόμα.«Έρχεσαι για να δεις τον καθεδρικό ναό και συνειδητοποιείς ότι υπάρχει» δήλωσε η 34χρονη Έμιλι Κάρτερ από το Μάντσεστερ, η οποία επισκεπτόταν το σημείο μαζί με τα παιδιά της.

Κεραμικά, επιγραφές και νομίσματα Οι αρχαιολόγοι έχουν ανασύρει ολόκληρες κανάτες, κύπελλα και άλλα κεραμικά σκεύη, τα οποία διατηρήθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση: «Είναι σπάνιο να βρίσκουμε ακέραια κεραμικά αντικείμενα» δήλωσε η αρχαιολόγος Βαλεντίν Μπρελού.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν θραύσματα κεραμικών με αχνές κοκκινωπές επιγραφές στο εσωτερικό τους. Τα ίδια σημάδια εμφανίζονται σε διαφορετικά κομμάτια, χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα διευκρινιστεί το νόημά τους.



Σημαντικά θεωρούνται και τα νομίσματα που ανακαλύπτονται στα βαθύτερα στρώματα. Ένα από αυτά ταυτοποιήθηκε ως νόμισμα της εποχής του Κωνσταντίνου, ο οποίος κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στις αρχές του 4ου αιώνα. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τέτοιου είδους ευρήματα βοηθούν σημαντικά στη χρονολόγηση των αρχαιολογικών στρωμάτων.



Οι επιστήμονες περιγράφουν την ανασκαφή ως «σπάνια ευκαιρία» για την κατανόηση της Ιστορίας της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς κάθε στρώμα του εδάφους αντιστοιχεί σε διαφορετική ιστορική περίοδο.



«Εδώ βλέπεις καθαρά τα στρώματα: μεσαιωνικό Παρίσι, ρωμαϊκό Παρίσι, ίσως και ακόμα παλαιότερα», δήλωσε η φοιτήτρια αρχαιολογίας Ιασμίν Μπενάλι.



Όλα τα ευρήματα μεταφέρονται στο αρχαιολογικό κέντρο της πόλης για συντήρηση και μελέτη.



Η ανάπλαση της πλατείας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2028 και θα περιλαμβάνει περίπου 160 νέα δέντρα, καθώς και υποδομές που θα συμβάλλουν στη μείωση της θερμοκρασίας κατά τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, ο παλιός υπόγειος χώρος στάθμευσης θα μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής επισκεπτών με θέα στον Σηκουάνα.



Οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν την έρευνα σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, αναζητώντας ίχνη των Γαλατών που κατοικούσαν στην περιοχή πριν από τους Ρωμαίους.



«Η ελπίδα είναι να καταφέρουμε να ταξιδέψουμε ακόμη πιο πίσω στον χρόνο από ό,τι έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα», δήλωσε η Αλτενμπούργκ.