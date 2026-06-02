Ρίτσαρντ Γκιρ κατά Τραμπ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας τέτοιος μανιακός θα γινόταν πρόεδρος, καταστρέφει ό,τι καλό υπάρχει στις ΗΠΑ
O Ρίτσαρντ Γκιρ χαρακτήρισε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ «μανιακό», ο οποίος καταστρέφει «ό,τι καλό υπάρχει στις ΗΠΑ», κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Όσλο.

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτόν τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι ένας τέτοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;» διερωτήθηκε ο Αμερικανός ηθοποιός.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ βρισκόταν στη νορβηγική πρωτεύουσα προκειμένου να απονείμει «το διεθνές βραβείο Βάτσλαβ Χάβελ για τη Δημιουργική Διαφωνία» στον Κινέζο καλλιτέχνη Γκάο Ζεν, που βρίσκεται σε φυλακή της χώρας του και στον αντιφρονούντα από τη Μιανμάρ Σάι, με την ευκαιρία του Oslo Freedom Forum.

«Από την πρώτη ημέρα, αυτός ο τύπος κατέστρεψε σχεδόν ό,τι ήταν καλό στην αμερικανική κυβέρνηση και στον αμερικανικό λαό» δήλωσε απευθυνόμενος σε ένα κοινό εκατοντάδων ανθρώπων.

Richard Gere carga contra el "maníaco" de Trump y alerta de "una época oscura" en EEUU


«Πώς αυτό ήταν δυνατό; Διότι εμείς αποκοιμηθήκαμε. Δεν ανησυχήσαμε. Δεν ψηφίσαμε. Δεν ακούσαμε πραγματικά», συμπλήρωσε ο ίδιος, ενώ παραδέχτηκε πως και ο ίδιος δεν κινητοποιήθηκε επαρκώς.

Επισημαίνοντας πως επισκέφθηκε προσφάτως το ναζιστικό στρατόπεδο του Νταχάου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ προειδοποίησε για την αδιαφορία. «Πρέπει να βλέπουμε τα σημάδια, αυτήν τη δικτατορία των τεράτων, σε ποια ταχύτητα εγκαθίσταται. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση» υπογράμμισε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο πρωταγωνιστής των ταινιών "Pretty Woman" και "American Gigolo" είχε ήδη χαρακτηρίσει τον Ντόναλντ Τραμπ «νταή». Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ζει στην Ισπανία με την Ισπανίδα σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα από το 2024.
