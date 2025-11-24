Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Ζελένσκι: Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο, κρίσιμο ζήτημα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία
Ζελένσκι: Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο, κρίσιμο ζήτημα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία
Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, Ρουσλάν Στεφαντσούκ, μέσω βιντεοσύνδεσης, στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.
Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.
«Σας ζητώ να μην παραμένετε σιωπηλοί, μην είστε παθητικοί παρατηρητές της ιστορίας, αλλά γίνετε συμμετέχοντες σε αυτήν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξετε την Ουκρανία – και θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υποστήριξη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξετε την Ουκρανία στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων – σας ευχαριστώ για κάθε συμβουλή, για όλα όσα λαμβάνουμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίξετε τις αρχές που πρεσβεύει η Ευρώπη. Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Οι εγκληματίες δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητοι. Πρέπει να λογοδοτήσουν για τον πόλεμο που ξεκίνησαν», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.
Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, αν και έρχονται σε αντίθεση με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.
Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.
Συνομιλία Ζελένσκι - Στουμπ
Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ είχε, στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη σχετικά με το «ειρηνευτικό σχέδιο».
«Μίλησα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το πρωί. Χαιρετίζω την πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των χθεσινών συναντήσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας στη Γενεύη. Οι συνομιλίες αποτελούν ένα βήμα προς τα εμπρός, αλλά σημαντικά ζητήματα παραμένουν ακόμη να επιλυθούν», σημείωσε ο Στουμπ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οποιαδήποτε απόφαση εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ ή του ΝΑΤΟ «θα συζητηθεί και θα υιοθετηθεί ξεχωριστά από τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».
