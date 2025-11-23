Μέση Ανατολή: Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για να «συγκρατηθεί» η νέα κλιμάκωση στη Γάζα
Μέση Ανατολή: Στο Κάιρο αντιπροσωπεία της Χαμάς για να «συγκρατηθεί» η νέα κλιμάκωση στη Γάζα
Περίπου 60 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους στη Γάζα τις τέσσερις τελευταίες μέρες - Στο τραπέζι στο Κάιρο και η δεύτερη φάση του σχεδίου εκεχειρίας
Αντιπροσωπεία ανώτερων στελεχών της Χαμάς έφθασε στο Κάιρο για συνομιλίες με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Al-Hadath που επικαλείται πηγή με γνώση του θέματος.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη της αντιπροσωπείας πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης έντασης στη Γάζα, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση τρόπων αποκλιμάκωσης. Η πηγή που επικαλείται το Al-Hadath σημείωσε ότι οι συνομιλίες με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών θα επικεντρωθούν στην τρέχουσα επιδείνωση της ασφάλειας και στις κινήσεις που μπορούν να ληφθούν άμεσα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους των χωρών που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή — την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες — με επίκεντρο «τρόπους συγκράτησης της κλιμάκωσης», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Γάζας, όπως επισημαίνεται.
Τουλάχιστον 24 νεκροί από επιδρομές το Σάββατο
Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 24 άτομα και τραυμάτισαν άλλα 54, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται πηγές από τον τομέα της υγείας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την είσοδο ενός «ένοπλου τρομοκράτη» σε περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ και την επίθεσή του εναντίον στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Γάζας, χωρίς να προκληθούν θύματα.
Οι επιθέσεις του Σαββάτου είναι οι τελευταίες σε μια σειρά κλιμακούμενων βιαιοτήτων από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.
Το Associated Press ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 33 άτομα στη Γάζα σε διάστημα 12 ωρών μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης — κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά στη Χαν Γιούνις την Τετάρτη. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι πυροβόλησε εναντίον ισραηλινών στρατιωτών.
Το Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους εφήβους κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής σε μια πόλη κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει ο Ρούμπιο: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι αμερικανικό και όχι ρωσικό
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Black Friday στις 29 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη της αντιπροσωπείας πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης έντασης στη Γάζα, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και την αναζήτηση τρόπων αποκλιμάκωσης. Η πηγή που επικαλείται το Al-Hadath σημείωσε ότι οι συνομιλίες με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών θα επικεντρωθούν στην τρέχουσα επιδείνωση της ασφάλειας και στις κινήσεις που μπορούν να ληφθούν άμεσα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους των χωρών που διαδραματίζουν ρόλο μεσολαβητή — την Αίγυπτο, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες — με επίκεντρο «τρόπους συγκράτησης της κλιμάκωσης», σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το μέλλον της Γάζας, όπως επισημαίνεται.
Τουλάχιστον 24 νεκροί από επιδρομές το Σάββατο
Στο μεταξύ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα το Σάββατο σκότωσαν τουλάχιστον 24 άτομα και τραυμάτισαν άλλα 54, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται πηγές από τον τομέα της υγείας.
Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την είσοδο ενός «ένοπλου τρομοκράτη» σε περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ και την επίθεσή του εναντίον στρατιωτών στο νότιο τμήμα της Γάζας, χωρίς να προκληθούν θύματα.
Οι επιθέσεις του Σαββάτου είναι οι τελευταίες σε μια σειρά κλιμακούμενων βιαιοτήτων από την έναρξη της εκεχειρίας τον περασμένο μήνα.
Το Associated Press ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον 33 άτομα στη Γάζα σε διάστημα 12 ωρών μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης — κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι στρατιώτες του δέχθηκαν πυρά στη Χαν Γιούνις την Τετάρτη. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι πυροβόλησε εναντίον ισραηλινών στρατιωτών.
Το Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους εφήβους κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής σε μια πόλη κοντά στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.
Ειδήσεις σήμερα:
Επιμένει ο Ρούμπιο: Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία είναι αμερικανικό και όχι ρωσικό
Κάθριν Ζέτα Τζόουνς - Μάικλ Ντάγκλας: Πώς κρατούν ζωντανή τη σχέση τους 25 χρόνια μετά - Η ατάκα που της είπε όταν τη γνώρισε
Black Friday στις 29 Νοεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα